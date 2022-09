Ischia Safari, il 25 e il 26 settembre la due giorni di cucina e solidarietà. TUTTI I NOMI

Ugo De Rosa | dopo due anni di pausa: Ischia Safari si terrà il 25 e 26 settembre e, come sempre, i fondi raccolti andranno a sostenere una borsa di studio in istituto alberghiero di una regione italiana.

«Abbiamo ricevuto tantissime richieste da chef e sponsor provenienti da tutta Italia e non può che farci piacere – spiegano gli chef stellati ischitani Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro, i due ideatori tra i promotori e organizzatori della kermesse -. C’è voglia di ripresa, finalmente rivedremo amici che a causa della pandemia abbiamo dovuto tenere distanti.

Nel 2019 abbiamo avuto oltre 300 tra chef, pizzaioli, pasticcieri e artigiani del gusto in generale. Sicuramente per questa edizione faremo ancora di più. Già abbiamo supportato gli studenti di Basilicata, Campania, Umbria. Stiamo mettendo a punto il tutto e definendo anche chi beneficerà di ciò che raccoglieremo con l’edizione 2022»

Format vincente non si cambia

Domenica 25 settembre si terrà il charity dinner al ristorante Indaco del Regina Isabella con la presenza di una selezionata pattuglia di cuochi stellati.

Lunedi 26 a partire dalle 19.30 presso il Parco Termale Negombo il grande appuntamento di chef, pizzaioli e pasticceri. Un parco, di oltre nove ettari, nella splendida baia di San Montano: un lungo litorale di sabbia finissima, quattordici piscine e un giardino botanico ancorato alla tradizione contadina del luogo. Qui gli artigiani del gusto metteranno, al centro delle loro creazioni, ingredienti di grande qualità, che rappresentano la migliore dispensa del nostro patrimonio gastronomico.

Ad arricchire la due giorni altri eventi tra cui, il lunedì, il dibattito sulle problematiche del lavoro e come affrontarle e sui progetti futuri del comparto.

L’associazione culturale Ischia Saperi e Sapori – Centro Culturale e Artistico organizzatrice di Ischia Safari ha come suoi soci fondatori Nino Di Costanzo, Pasquale Palamaro, Giancarlo Carriero, Marco Castagna, Paolo Fulceri Camerini, Marianna Schiano. Non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione della cultura enogastronomica.

Coinvolti nell’organizzare Ischia Safari anche due personalità note per l’impegno nell’accreditare Ischia come meta turistica internazionale, Giancarlo Carriero della famiglia proprietaria de L’Albergo della Regina Isabella e Paolo Fulceri Camerini, proprietario del Parco Termale Negombo.

125 chef presenti

Nella due giorni di cucina e solidarietà, in 125 hanno risposto all’invito degli chef stellati Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro e hanno deciso con la loro presenza di dare il proprio contributo all’edizione 2022 di Ischia Safari.

«Abbiamo registrato richieste da colleghi sponsor provenienti da tutta Italia e non può che farci piacere – hanno spiegato Nino e Pasquale -. C’è voglia di ripresa, finalmente rivedremo amici che a causa della pandemia abbiamo dovuto tenere distanti e proseguire nel nostro obiettivo che è quello di fare solidarietà attraverso i valori dell’amicizia e del buon cibo».

Il Charity Dinner del 25 settembre

Con i “padroni di casa” Nino Di Costanzo (Danì Maison Ischia) e Pasquale Palamaro (Indaco, Lacco Ameno) al Charity Dinner al Regina Isabella ci saranno gli chef stellati: Claudio Sadler (Sadler Ristorante Milano), i fratelli Cerea (Da Vittorio a Brusaporto – Brusaporto Bergamo), Francesco Apreda (Idylio by Apreda, Roma), Francesco Bracali (Bracali – Ghirlanda, Grosseto), Giancarlo Perbellini (Casa Perbellini, Verona),Giorgio Bartolucci (Atelier Restaurant, Domodossola Verbania), Giovanni Solofra (Tre Olivi Capaccio-Paestum), Luca Abbruzzino (Ristorante Abbruzzino S. Janni Catanzaro), Rocco De Santis (Santa Elisabetta dell’hotel Brunelleschi Firenze), Salvatore Bianco (Il Comandante Restaurant Hotel Romeo Napoli), Salvatore Tassa (Colline Ciociare, Acuto Frosinone), Savio Perna (Li Galli Positano Salerno). Inoltre ci sarà Francesco Martucci presente con Ivano Veccia.

Per completare la serata, durante il Charity Dinner si degusteranno le prelibatezze degli artigiani del gusto, non solo cibo ma anche cocktail e liquori con Alessio Navacci e Riccardo Martellucci (Qvinto Restaurant Roma), Alessandro Buono (Distillerie Aragonesi Ischia), Leandro Ruggiero Nero Bistrot and cocktail bar (Forio Napoli), Luciano Bifulco (Braceria Bifulco Ottaviano, Napoli). Un po’ di dolcezza, invece, con le proposte dei pasticcieri Aniello Di Caprio (Maddaloni, Caserta), Antonino Maresca (Meta, Sorrento), Carmine Di Nardi (Hotel Villa Franca Positano), Corrado Assenza (Caffè Sicilia Noto Ragusa), Diego Crosara, Emilio Panzardi (Gelateria Panzardi Maratea, Potenza), Francesca Maggio, Francesco Boccia, Gianluca Fusto (Fusto Milano), Luca Montersino (Luca Montersino, Acquaviva Repubblica di San Marino), Nello Iervolino (Indaco – L’Albergo della Regina Isabella Lacco Ameno, Napoli), Tommaso Foglia (Nola Napoli).

La festa del Negombo

Il giorno successivo, alla Festa al Negombo parteciperanno con Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro, gli chef: Agostino Alboretto (Riccio Restaurant Bacoli, Napoli), Agostino e Francesco D’Ambra (Trattoria Il focolare di Loretta e Riccardo D’Ambra e figli – Barano d’Ischia), Alberto Amatruda (Blu Stone Restaurant, Castellammare di Stabia), Alessandro Nistri (Hotel Ristorante Villa Sirena, Sant’Angelo – Serrara Fontana), Alessandro Rinaldi (Yolo Restaurant Roseto degli Abruzzi – Teramo), Alessandro Tormolino (Sensi Restaurant – Amalfi Salerno), Alfonso De Luca (Villa Matilde Avallone – Cellole Caserta), Angelo Borghese (Blu il mare dentro – Nocera Inf. Salerno), Angelo Borrelli (Mareès Ischia Napoli), Angelo Carannante (Caracol Bacoli Napoli), Angelo D’Amico (Locanda Radici di Angelo D’Amico – Melizzano Benevento), Angelo Sabatelli (Angelo Sabatelli Ristorante – Putignano Bari), Antonino Cesarano e Barbara Ruscinito (Cosmo Restaurant Pompei), Antonio Feliciello (Cocò Mare – Ischia), Antonio La Cava (Hotel Stabia – Castellammare di Stabia, Napoli), Antonino Mennella (Azienda Madonna dell’Olivo – Serre Salerno), Antonio Sicignano (Bradevi – San Potito Ultra Avellino), Antonio Caruso (Antonio Caruso – Cautano Benevento), Antonio Sorrentino (Galleria Navarra Rossopomodoro – Napoli), Antonio Tecchia (San Cristoforo – Ercolano), Antonio Petrone (Casamare – Salerno), Bartolomeo Regine (Il Giardino Mediterraneo – Ischia), Basilio Avitabile (Geppa Masseria Guida – Ercolano), Betty Bassolino (Pastificio Bassolino Frattamaggiore Napoli), Biagio Federico (Casa Reale Sturno – Avellino), Camillo Grosso (Ristorante Aragonese – Ischia), Carloantonio Duro (Contrasti – Formia, Latina), Carlo Spina (Veritas – Napoli), Christoph Bob (Quartuccio Bistrot Castellammare di Stabia, Napoli), Ciro Sicignano (Lorelei Sorrento), Ciro Caserma (Al Vecchio Capannaccio – Forio, Napoli), Dario Amaro (Lanterna Rossa – Dario Amaro Maratea, Potenza), Daniele Creti (Quinto – Roma), Davide Ciavattella (La Zagara Lemon Garden Restaurant Anacapri), Domenico Altieri (Le Tenute del Gheppio Dugenta Benevento), Domenico Candela (George Restaurant Napoli), Domenico Tulliano (Towers Hotel e Convivio Ricevimenti Castellammare di Stabia), Domenico Iavarone (Josè Restaurant Tenuta Villa Guerra Torre del Greco, Napoli), Edoardo Fumagalli (Locanda Margon Trento), Eduardo Estatico (Maxi Capo La Gala, Vico Equense Napoli), Eduardo Giglio (Line Restaurant Ercolano, Napoli), Emiliano Lombardelli (Dama Dama Restaurant, Porto Ercole Grosseto), Emmanuel Di Liddo (Al Fugà – Lacco Ameno Ischia), Francesco Cerrato (Casa Federici, Montoro Avellino), Francesco Franzese (Rear Nola Napoli), Francesco Frascione (I Gerolomini Trattoria Pop napoletana, Napoli), Francesco Sardegna (Ristorante Marina Grande – Amalfi Salerno), Gabriele Martinelli (Bottega Urbana – Cercola Napoli), Gabriele Piscitelli (Agape Ristorante Sant’Agata dei Goti Benevento), Gaetano Borelli (Villa Andrea d’Isernia – Ercolano Napoli), Gennaro Russo (La Sponda – Positano Salerno), Gian Marco Carli (Il Principe Pompei Napoli), Giancarlo Lo Giudice (Terrazza Ramè Napoli), Gioacchino e Fabio Vorraro (Mamma Elena – San Giuseppe Vesuviano Napoli), Giorgio Bartolucci (Atelier Restaurant Domodossola Verbania), Giorgio Vitiello (Acqua e Sale – Scafati Salerno), Giovanni Sorrentino (Gerani Ristorante Sant’Antonio Abate Napoli), Giulio Coppola (Bikini – Vico Equense Napoli), Giulio De Biasio (Giulio Restaurant – Rocchetta a Croce Caserta), Giuseppe Daddio (Dolce & Salato Scuola di Cucina e Pasticceria – Maddaloni, Caserta), Giuseppe Daniele (The Manzoni Milano), Giuseppe Di Napoli (Risto Pescheria Di Napoli, Napoli), Giuseppe Stanzione (Ristorante Glicine dell’Hotel Santa Caterina di Amalfi, Salerno), Giuseppe Tarantino (Corbezzoli presso Relais Bellaria Hotel – Bologna), Giuseppina Musella (Un mare di sapori – Ventotene Latina), Gruppo Le Due Torri (Gruppo Le Due Torri Presenzano Caserta), Ignacio Hidemasa Ito (Tabi Fusion Experience- Napoli), Lorenzo Fuoco (Kantharos – Forio Napoli), Luigi Coppola (Casa Coloni Capaccio- Paestum), Luigi Costigliola (Hosteria Bugiarda Bacoli Napoli), Luigi Iapigio (Pescheria Cucina di Mare – Salerno), Luigi Salomone (Re Santi e Leoni – Nola Napoli), Luigi Tramontano (La Serra Restaurant – Positano Salerno), Maicol Izzo (Piazzetta Milù Castellammare di Stabia Napoli), Marco Contrada (Petrò Osteria d’autore, Avellino), Marco Laudato (Borgo Evo – Cava de’ Tirreni – Salerno), Marco Misceo (Marco Misceo – Forio Napoli), Marco Scognamiglio (Bistrot di Pescheria – Salerno), Massimiliano Contegiacomo, Mattia Bianchi (Ristorante Amistà – Corrubbio di San Pietro in Cariano, Verona), Michele De Martino (Nobi Masseria Nobile – Pizzolano Salerno), Michele Impagliazzo (Ristorante La Conchiglia – Ristorante Lo Scoglio Sant’Angelo Ischia), Michele Sammarco (Cieddì Cru Restaurant – Portici Napoli), Moreno Cardone (L’Uva e il Malto Ristorante – Grosseto), Nando Porcaro (San Montano Resort & Spa – Lacco Ameno Ischia), Nello Patalano (Gourmet in movimento, Forio d’Ischia), Nicola Somma (Cannavacciuolo Countryside – Vico Equense Napoli), Nunzio Spagnuolo (Rada Rooftop – Positano Salerno), Paolo Barrale (Aria Restaurant Napoli), Paolo Gramaglia (Ristorante President Pompei), Pasquale Cerchia (Masaniello Restaurant Maiori Salerno), Pasquale Cocozza, Antonio Prota (D’Amore Ristorante Capri), Pasquale Cozzolino (Ribalta NYC), Patrizia Di Benedetto (Bye bye blues – Palermo), Raffaele Amitrano (Mammà – Capri), Raffaele Della Rocca (Montblank- Eboli Salerno), Roberto Auricchio (Shati Restaurant Castelvolturno Caserta), Roberto Lepre (Raw – Pompei), Romerson Coelho (Reiwa La nuova era del sushi – Napoli), Rosanna Marziale (Le Colonne Marziale Caserta), Rosario Izzo (Napoli 1820 – Napoli), Salvatore Giugliano (Mimì alla Ferrovia – Napoli), Simone Testa (Punto Nave – Pozzuoli), Tommaso Luongo (Hotel Botania – Forio d’Ischia Napoli), Tommaso Santaniello (Casa Mele – Positano Salerno), Umberto De Martino (Relais Florian Maison Umberto De Martino – San Paolo d’Argon, Bergamo), Valentino Buonincontri (Bertie’s Bistrot – Nola Napoli), Vincenzo Esposito (Bommarè Cercola – Napoli), Vincenzo Guarino (La Tavola Rossa di Vincenzo Guarino – Serrano Perugia), Vincenzo Langella (Le Nereidi Eventi Amalfi), Vincenzo Nocerino (Locanda Nonna Rosa Somma Vesuviana – Napoli).

IL MONDO DELLA PIZZA A ISCHIA SAFARI CON 32 GRANDI MAESTRI DA TUTTA ITALIA

La quinta edizione di Ischia Safari, vedrà la partecipazione di 32 grandi pizzaioli provenienti da tutta Italia e che proporranno pizza napoletana, romana, teglia, pala, fritta, friggitoria, pucce, padellini e pane in un appuntamento senza precedenti per quanto riguarda la sezione Pizza.

Ecco i pizzaioli protagonisti di Ischia Safari 2022 Antonio Falco L’Antica Pizzeria Da Michele (Napoli) Margherita doppia mozzarella (pizza) Carlo di Cristo FOORN (Mariglianella, Napoli) Ciccio Vitiello Cambia Menti (Caserta) Davide Civitiello Galleria Navarra RossoPomodoro (Napoli) Pizza Napoletanaprovola (pizza) Diego Ciraudo Die’ gustibus (Baronissi, Salerno) Diego Vitagliano 10 Diego Vitagliano (Napoli) Parmigiana croccante (pizza) Enzo Piccirillo Antica Friggitoria La Masardona (Napoli) Errico Porzio Pizzeria Errico prozio (Napoli) “Ma tu vuliss l’ananas?” (pizza) Fabio Venturini Bolle Pizzeria (Monza) Federico Guardascione Il Colmo del Pizzaiolo (Napoli) Pizza a rutiello (pizza) Francesco Capece La locanda dei feudi 2.0 (San Cipriano Picentino, Salerno) Pizza al Padellino (pizza) Gabriele Bonci Pizzarium e Panificio Bonci (Roma) Pane e Pizza (pizza) Gerardo Rubino Terrazza Zi Carmela (Ischia) La Frittatina Gino e Toto Sorbillo Gino Sorbillo Antica Pizzeria (Napoli) La pizza fritta Giovanni Barbieri Pizzeria Mangiafuoco (Forio, Napoli) Croquette e arancini (fritti) Giovanni Senese Pizzeria Senese (Sanremo) Giuseppe Pignalosa Le Parùle (Ercolano, Napoli) Fior di Zucca alla Catalanesca (pizza) Ivano Veccia Qvinto Ristorante Roma (Roma) Jacopo Mercuro 180grammi Pizzeria Romana (Roma) “ho dimenticato la Margherita nel forno” (pizza) Lorenzo Sirabella DryMilano (Milano) Montanara Vitello Tonnato, Sale Maldon e Polvere… (antipasto) Marco Manzi Giotto Pizzeria Bistrot (Firenza) Mario Buono La Rosa dei Venti (Barano, Napoli) Massimiliano Prete Gusto Divino (Saluzzo, Cuneo) Puccia (lievitato/panino) Renato Bosco Renato Bosco Pizzeria (San Martino Buon Albergo , VERONA) Pizza DoppioCrunch® (pizza) Roberto Davanzo BOB Alchimia a Spicchi (Montepaone, Catanzaro) Marinara Grigia (pizza) Salvatore Lioniello Pizzeria da Lioniello (Succivo, Caserta) Salvatore Salvo Salvo (San Giorgio a cremano, Napoli) Sasà Martucci I Masanielli di Sasà Martucci (Caserta) Ammiraglia (pizza) Simone Padoan I Tigli (San Bonifacio, Verona) Valentino Tafuri 3 Voglie (Battipaglia , Salerno) Quadrotto Moris (pizza ripiena).

Gli artigiani del gusto al Negombo

Lunedì 26 settembre per la grande Festa non mancheranno i prodotti degli artigiani del gusto Agricola Gentile, Antonino Mennella (Agricola Mennella Azienda Madonna dell’Olivo Serre, Salerno), Antonio Caruso (Rapuano Cautuano Benevento), Azienda Ferrante di Michele Ferrante (Controne, Salerno), Alessandro Buono (Distillerie Aragonesi Ischia), Domenico Fioretti (Mastro Fornaio Domenico Fioretti Carinaro, Caserta), Elio Romeo (Forno Romeo Lacco Ameno Ischia), Franco Conte (Apicoltura ‘E Maist Barano d’Ischia, Napoli), Giacomo Buonanno (Antica Macelleria Buonanno Moiano Benevento), Gianni Trani e Mariateresa Napoli (Giannetto Burger Baronissi Salerno), Ischia Salumi (Ischia porto Napoli), Luca Maiorano (Sea Bar Procida), Michele Mastrangelo (Caseificio Alta Mangiuria Alife Caserta), Mini Caseificio Alessandro Costanzo, Nero Del Fortore (Baselice, Benevento), Onofrio La Monica (Botania Relais & Spa Forio Napoli), Pasquale Di Matteo (Tartufi Il Ghiro Vairano Partenova Caserta), Pietro D’Elia (I Segreti di Diano Teggiano, Salerno), Sabatino Cillo (Cillo Grill & Barbecue House Airola, Benevento), Vesuvius Magma Gin Maurizio De Fazio (Napoli). E non possono mancare i pasticcieri: Alessandro Slama (Panificio Ischia Pane Ischia Napoli), Antonio Angelino Ivan Maresca (Saracè Restaurant Forio, Napoli), Antonio Costagliola (Villa Gervasio, Bacoli Napoli), Armando Pascarella (Pasticceria di Armando Pascarella Polvica Caserta), Benedetta Somma (Ristorante Il Papavero Eboli Salerno), Benito Odorino (Pasticceria Benito Casal di Principe Caserta), Biagio Martinelli (Pasticceria Caffetteria Biagio Martinelli Aversa Napoli), Carmen Vecchione (Dolciarte Avellino), Ciro Scognamillo (Poppella Napoli), Daniela Scotti (Riva Club Napoli), Federico Marrone (Ristorante Lincosta L’Aquila), Francesco Minichini (Pasticceria Minichini Nola Napoli), Francesco Sorrentino (Pasticceria La Torre, Torre del Greco Napoli), Galileo Reposo (Peck Milano), Gelsomino Cuozzo (Tenuta Leone Galvanico Salerno), Gianluca Cecere (Cecere Visionary Dessert Frattaminore Napoli), Gianrocco Forestieri (Pausa Patisserie Cafè & Bistrot), Giovannangelo De Angelis (Atelier delle Dolcezze Ischia, Napoli), Giuseppe D’Abundo Giovan Giuseppe Mazzella (Ristorante Chandelier Forio Napoli), Giuseppe Pepe (Pepe Mastro Dolciere Sant’Egidio del Monte Albino Salerno), Giuseppe Ratto (Pasticceria Ratto Frattamaggiore Napoli), Guido Sparaco (Pasticceria Sparaco Castel Morrone Caserta), Lucia Castellano (La Cazzarola Sorrento Napoli), Luigi Conte (Pasticceria Conte Junior Cesa Caserta), Luigi Di Meglio (Bar Pasticceria La Dolce Sosta Ischia Napoli), Marco Cesare Merola (Pasticceria Contemporanea Caserta), Matteo Cutolo (Pasticceria Generoso, Ercolano Napoli), Nancy Sannino (Celestina Pasticceria, Pollena Trocchia Napoli), Nello Iervolino Indaco (Lacco Ameno Napoli), Nicola Obliato (Mille Dolcezze di Nicola Obliato Napoli), Sabatino Sirica (Pasticceria Sirica San Giorgio a Cremano Napoli), Salvatore Capparelli (Kappa-Re Napoli), Salvatore Catapano (Hotel San Montano Lacco Ameno Napoli), Salvatore Gabbiano (Gabbiano Dulcis Pompei Napoli), Salvatore Silvetti (Botania Relais & Spa Forio Napoli), Salvatore Tortora (Pasticceria Calise Espresso Ischia Napoli), Stefania Fasano (Baunilha Baronissi Salerno), Vincenzo Digifico (Ristorante I Carracci presso Grand Hotel Majestic Bologna).