Ischia Safari 2022, il ricavato all’istituto alberghiero di Soverato￼

Un viaggio tra i sapori più autentici del territorio ma soprattutto una festa di gusto con l’attenzione puntata verso la formazione dei giovani. Ischia Safari 2022 -con tanti professionisti che hanno risposto all’invito degli stellati Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro – è stato questo, ma tanto altro.

Il Charity Dinner al Regina Isabella preceduto dal dibattito sulla formazione dei giovani e i progetti per il mondo della ristorazione coordinato da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere curatori della guida 50 top Italy, la grande festa al Parco Termale Negombo con oltre 300 tra chef, artigiani del gusto, pizzaioli e pasticcieri e soprattutto il fine benefico. Il ricavato dei biglietti d’ingresso come le passate edizioni servirà ad acquistare attrezzature per un istituto alberghiero (scelto quest’anno quello di Soverato, in Calabria) e per le borse di studio agli studenti. Momento clou della due giorni di Ischia Safari la grande festa al Parco Termale Negombo che nonostante il meteo ha visto la partecipazione di appassionati che hanno assaggiato i piatti e le preparazioni tra musica, sorrisi e abbracci.

In tempi record è stata montata una copertura di circa 2500 metri quadrati – con la supervisione di Paolo Fulceri Camerini, “custode” del Parco Termale Negombo. La batteria di maestri pizzaioli, chef e pasticcieri ha incantato i partecipanti con preparazioni davvero particolari. Musica, vino, birre e drink in spiaggia hanno completato la serata. “Crediamo nella formazione dei giovani – spiega Nino Di Costanzo -. Ogni anno scegliamo una scuola alberghiera e ne siamo felici”. “La ripartenza è stata difficile – aggiunge Pasquale Palamaro -, la macchina organizzativa ha richiesto sforzi enormi, il maltempo degli ultimi giorni non ha aiutato ma il grande pubblico ha aderito sfidando anche le condizioni meteo”.

GLI ORGANIZZATORI

L’associazione cultu­rale Ischia Saperi e Sapori – Centro Cul­turale e Artistico è organizzatrice di Isc­hia Safari,ha come suoi soci fondatori Nino Di Costanzo, Pas­quale Palamaro, Gian­carlo Carriero, Marco Castagna, Paolo Fu­lceri Camerini, Mari­anna Schiano. Non ha scopo di lucro e pe­rsegue finalità di promozione della cult­ura enogastronomica. Coinvolti nell’orga­nizzare Ischia Safari anche due personal­ità note per l’impeg­no nell’accreditare Ischia come meta tur­istica internazional­e, Giancarlo Carriero della famiglia pro­prietaria de L’Alber­go della Regina Isab­ella e Paolo Fulceri Camerini, “custode” del Parco Termale Negombo.