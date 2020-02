Ischia. Sabato la protesta contro lo “stupro” della pineta

Il Coordinamento delle Sinistre di Opposizione, costituitosi recentemente anche sull’isola d’Ischia, ha indetto per sabato 22 febbraio alle ore 10.30, una pubblica manifestazione per protestare contro lo scempio della Pineta degli Atleti di Ischia, messo in atto dall’Amministrazione comunale di Ischia, nell’intento di realizzare una pista ciclabile.

Sono sempre più numerose le voci di dissenso nei confronti di tale progetto che riteniamo immotivato e lesivo della integrità geomorfologica della pineta.

Il Coordinamento, cui appartengono partiti politici e associazioni ambientaliste e culturali, ha quindi deciso di esprimere con forza il proprio NO al lavoro che ha già preso il via e anche in modo abbastanza irregolare.

Pur confermando la necessità di creare degli spazi riservati alle bici e ai pedoni, lungo le arterie comunali sovraffollate dalle auto, nell’intento di creare davvero e concretamente, un’isola green, il Coordinamento grida GIU’ LE MANI DALLA PINETA

L’appuntamento quindi è fissato per sabato prossimo alle 10.30 con raduno nel parcheggio antistante il supermarket Conad in Via Michele Mazzella.