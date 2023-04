Ischia, sabato arriva il rapper Coco

Ischia: finalmente Ischia giovane per una sera, si aspettava da tempo l’occasione di vivere un momento dedicato alla fascia adolescenziale, e arriva uno dei personaggi più amati. Parliamo del Rapper Coco che sarà in concerto sabato prossimo ad Ischia presso il parcheggio di Fondobosso, dove per l’occasione verrà allestito un mega palco nei pressi della tribuna ospiti dello stadio Mazzella, con Ledwall gigante e gadgets fluo per tutti, e sentendo gli organizzatori ce ne saranno tante altre ancora di sorprese durante la serata.

L’ingresso alla serata sarà completamente gratuito, e in più i gadgets verranno regalati da hostess presenti in sala. L’evento è stato voluto fortemente dal Comune di Ischia che vuole rilanciare l’immagine di un’isola giovane, grossa soddisfazione da parte del sindaco Ferrandino e l’assessore Luigi di Vaia. La direzione artistica è curata dalla Ellegi spettacoli agenzia che da anni cura eventi sul territorio isolano e non solo, che per l’occasione ha scelto il nome del momento il Rapper Coco, leader indiscusso delle playlist della radio, dove con i suoi pezzi occupa posizioni di prima fascia nelle Hit. Proprio il rapper al telefono afferma: “sono contento di venire ad Ischia, una piazza che amo molto, e soprattutto con la Ellegi mi trovo benissimo, abbiamo già collaborato qualche anno fa, fui ospite con Luchè di un evento a Casamicciola ed ora non vedo l’ora di far divertire i ragazzi dell’isola.”

Coco sta spopolando tra i più giovani con il pezzo “la più bella” cantato con Mecna ed altri singoli tra cui, “topless” “bromance”. Nel 2020 CoCo pubblica il singolo Che ore sono, collabora con Gigi D’Alessio in due tracce contenute nel disco Buongiorno e con Vale Lambo e Nayt nel singolo Roma. Il 6 novembre esce il secondo album in studio, intitolato Floridiana. Il disco contiene 14 tracce e i featuring di Luchè, Rkomi, Geolier, Giaime, Lil Jolie e Vale. Il nome Coco gli viene dato a Londra dai suoi amici inglesi, che giocando sul vero nome del cantante, Corrado, lo sintetizzavano in quattro lettere dando il via al suo pseudonimo. Durante la serata verranno proiettati i video più belli del cantante durante le sue esibizioni, su un ledwall gigante, in più effetti scenici holliwodiani. In consolle sarà presente anche il dj isolano Ivan Zavota, ed il vocalist Monkey Max, che saranno protagonisti prima e dopo l’evento.

Il patron della Ellegi, Gianmarco Balestrieri afferma: “era ora si facesse qualcosa per i ragazzi, finalmente una serata dedicata a loro, speriamo ci sia un bel seguito in modo da poter sperare in futuro per un eventuale bis. Con Coco ho già lavorato, un ragazzo davvero umile, che sta facendo grandi cose, le sue canzoni piacciono a grandi e ragazzi, un personaggio ed un nome giovane, per un’isola che per una sera abbraccia anche i ragazzi”. Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale isolana, così si esprime Luigi Di Vaia assessore agli eventi del comune di Ischia: “Un progetto che avevamo in mente da tempo, quello di ridare spazio ai giovani, che meritavano una bella festa tutta loro soprattutto dopo anni di covid e restrizioni. Coco è un’artista che piace a grandi e ragazzi e siamo sicuri sarà una festa nella festa”.

L’appuntamento resta fissato per sabato prossimo al parcheggio Fondobosso start 21.30 con Ingresso gratuito per il concerto di Coco.