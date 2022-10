Ischia: ruba in un supermercato. Arrestato da un agente libero dal servizio

Ieri sera un agente del Commissariato di Ischia, libero dal servizio, mentre si trovava in un supermercato di via Delle Terme, ha notato una persona aggirarsi con fare sospetto all’interno dell’attività commerciale e prelevare dal banco frigo alcune bottiglie di birra, occultandole in una shopper, per poi uscire senza passare per le casse.

Il poliziotto l’ha raggiunto all’esterno del market e, dopo una colluttazione, l’ha bloccato, grazie anche all’ausilio di una voltante subito intervenuta.

P.D., 38enne bulgaro con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale nonché per ricettazione in quanto è stato trovato in possesso di un paio di occhiali da sole di cui non ha saputo giustificare la provenienza.