Ischia, Riva Destra ancora tra mazzate e confusione

Saremo una nota stonata e lo diremo fino alla fine, la colpa di quello che stiamo vivendo è, soprattutto, del sindaco di Ischia. L’unico a non fregarsene del pericolo e dell’ordine pubblico mal rispettato per motivi politici, menefreghismo e perché occupato a dividere la poltrona delle partecipate e dei regolamenti comunali. Ma chiudiamo qua la parentesi politica.

Quella che è appena terminata è stata un’altra notte di mazzate sulla Riva Destra. La vicenda è un po’ rocambolesca. Un adulto in preda ai fumi degli alcool o agitato per altri fattori ha iniziato ad andare in escandescenze tra il “Riva”, il “Cappuccino” e il “Mojito”. Una presenza fastidiosa che, in qualche modo, i gestori hanno saputo, al limite, contenere. Dopo vari alterchi, e dopo un po’ di agitazione l’uomo decide di andare via.

Mentre ai allontana e percorre al Riva Destra, all’altezza del Porto 51, spinge credendo di essere invincibile, uno di questi “ragazzini”. Non lo avrebbe mai fatto: la reazione della gang è stata immediata e la pioggia di mazzate che gli è piovuta addosso è difficile da raccontare.

Dopo un solo episodio il sindaco di Pozzuoli non ha atteso un attimo e ha chiesto supporto e controlli a Prefettura e Forze dell’Ordine. Noi abbiamo perso il conto e dal nostro palazzo municipale non arriva nessun segnale. Non vi preoccupate, la presenza dei Carabinieri o dei Poliziotti in riva, fissa, li fa lavorare lo stesso ai vostri elettori.

Un paese in preda alla violenza per 4 voti.