Ischia, ritmo alto e nuovi volti: Camara si unisce al gruppo. Ritiro in pieno svolgimento

Settimana di sudore e novità in casa Ischia Calcio, che prosegue senza sosta la preparazione estiva in vista della stagione di Serie D. La squadra gialloblù è immersa in un ciclo intenso di doppie sedute, test fisici e lavoro tecnico-tattico, il tutto sotto lo sguardo vigile di mister Alessio Martino, sempre più coinvolto nella quotidianità del gruppo, tanto da prendere parte personalmente ad alcune fasi della preparazione per verificare lo stato di forma dei suoi ragazzi.

Martedì è stato il giorno delle visite mediche, eseguite dal dottor Auricchio con il suo staff, seguite da una mattinata dedicata ai test atletici, coordinati dal preparatore Sarno. Nel pomeriggio spazio alla tecnica e alla tattica, con una partitella finale a metà campo utile a stimolare l’intesa tra reparti.

Mercoledì, invece, è stato il giorno del primo allenamento in maglia gialloblù per Papa Bamory Camara, difensore centrale classe 2001, che ha svolto mercoledì il suo primo allenamento con la squadra. Il giocatore maliano, con cittadinanza anche senegalese, porta in dote esperienza e fisicità: alto 1,88, destro naturale, Camara è un centrale duttile, capace anche di ricoprire il ruolo di terzino destro. Il suo curriculum parla chiaro: 83 presenze in Serie D con 9 gol all’attivo, numeri importanti per un difensore, che confermano la sua pericolosità sulle palle inattive.

Reduce dall’esperienza alla Luese Cristo Alessandria in Eccellenza piemontese, Camara ha vestito anche le maglie di Fasano, Messina e Canicattì, oltre ad aver avuto una parentesi all’estero con il Real Balompédica Linense, nella terza serie spagnola. Il suo arrivo rappresenta un tassello importante per la retroguardia isolana, che potrà contare su un profilo giovane ma già rodato.

“Sono felice di indossare la maglia dell’Ischia – ha dichiarato Camara – Non vedo l’ora di scoprire l’isola. Un amico come Battista mi ha parlato benissimo dell’ambiente e quando il direttore Ferrante mi ha chiamato, non ho avuto dubbi. Ce la metterò tutta per questa maglia e per i tifosi”.

Nel frattempo, i giovani aggregati alla prima squadra stanno gradualmente trovando la loro dimensione all’interno del gruppo, adattandosi alle nuove metodologie di lavoro e mostrando energia e disponibilità. Un processo di crescita che testimonia l’attenzione del club verso la valorizzazione del proprio vivaio.

La fase di pre-season terminerà il 13 agosto, lasciando poi spazio al primo impegno ufficiale fissato per il 24 agosto, data della gara di Coppa Italia di Serie D. Il campionato prenderà il via il 7 settembre: un calendario già ben definito, che impone concentrazione e ritmo fin da ora. Ogni allenamento, ogni dettaglio, ogni volto nuovo è parte di un puzzle che si va componendo, con l’obiettivo di affrontare la nuova annata con determinazione e ambizione.