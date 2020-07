Ischia. Risarcimento agli ex “vigilini”, mazzata da 39mila euro per il Comune

Erano ben 19 i vigili stagionali che avevano intentato la causa di lavoro bocciata in primo grado. In appello sono rimasti solo in due perché per gli altri era cessata la materia del contendere. E la Corte ha condannato il Comune a pagare nove mesi di mensilità. L’accordo transattivo consente di limitare l’esborso

Mazzata per il Comune d’Ischia che dovrà sborsare quasi 39mila euro per chiudere definitivamente con una transazione il contenzioso con due ex vigili stagionali che avevano vinto in appello la causa di lavoro almeno per quanto riguardava il risarcimento del danno.

In realtà gli ex “vigilini” che anni addietro erano stati appunto assunti a tempo determinato e successivamente avevano intentato la causa per essere assunti a tempo indeterminato erano in numero ben maggiore: ben diciannove. Ma gli altri, nel frattempo, sono stati in un modo o in un altro assunti e dunque è cessata la materia del contendere. Altrimenti al Comune sarebbe andata assai peggio.

Per la verità nel 2014, in primo grado, il giudice del lavoro aveva dato torto ai diciannove rigettando non solo l’assunzione, ma anche la richiesta di risarcimento del danno, come si evince oggi dalla determina del responsabile dell’ufficio competente Antonio Bernasconi: Ma tutti avevano proposto appello: Flavia Ruberti, Chiara Buono, Giuseppina De Angelis, Massimo Buonocore, Giovanni Di Iorio, Anna Di Meglio, Maria Di Meglio, Thomas Dinolfo, Tiziana Iacono, Giovanni Lombardi, Giovanni Staiano, Francesco Saverio Scala, Chiara Romano, Concetta Zabatta, Rosa Trani, Monica Scotti, Luisa Martino, Angela Marino, Alessia Trani.

Sta di fatto che dinanzi alla Corte di Appello è poi emersa la cessazione della materia del contendere per i ricorrenti, fatta eccezione per Massimo Buonocore e Monica Scotti. Gli altri come detto, sono stati assunti. E rup figura proprio Tiziana Iacono, nominativo di uno dei ricorrenti.

Il Comune, costituitosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto avanzando anche «eccezioni di decadenza e prescrizione quinquennale dei crediti».

Ma la Corte di Appello è stata di diverso avviso ed ha parzialmente riformato la sentenza del giudice del lavoro. Negando il diritto all’assunzione, ma condannando il Comune al risarcimento del danno nei confronti di Massimo Buonocore e Monica Scotti «nella misura di nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ciascuno, oltre interessi e rivalutazione». Nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, sia pure in parte compensate, per 1.700 euro.

Nove mensilità per ciascun ex vigile oltre interessi sarebbe stata una vera mazzata. Ecosì come ormai accade quasi sempre, per limitare l’esborso il Comune ha proposto al Buonocore e alla Scotti un accordo transattivo. Accettato dagli interessati per avere la certezza di incassare qualcosa e subito. Nella sostanza, a titolo di risarcimento del danno subito il Comune verserà 19.00 euro a Massimo Buonocore e 18.000 a Monica Scotti. E pagherà anche i 1.700 euro di spese di giudizio. In cambio, i due non avanzeranno ulteriori pretese. In totale 38.700 euro.

Una prima tranche delle somme pattuite verrà pagata entro trenta giorni dalla sottoscrizione della transazione: 10.000 euro sia a Buonocore che alla Scotti; entro il 31 gennaio 2021 il Comune salderà il debito liquidando i restanti 9.000 euro a Buonocore e 8.000 alla Scotti.

Una formula che consente sicuramente all’Ente di risparmiare rispetto alla condanna subita in appello. Resta l’ennesimo caso di un vecchio contenzioso che ha messo a rischio di esborsi ben più elevati le casse comunali. All’epoca qualcosa non aveva funzionato e le scelte dell’Amministrazione sono state bacchettate dalla Corte di Appello. E’ andata male, ma come detto poteva andare molto peggio.