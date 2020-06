Ischia riparte. Venerdì riapre il Castello Aragonese, simbolo isolano

Anna Coppa | Un’isola che prova a ripartire, a rimettersi in gioco. Anche il Castello Aragonese , fiore all’occhiello dell’Isola d’Ischia, dopo la chiusura dovuta all’emergenza, riaprira’ al pubblico. La data tanto attesa e’ il 19 giugno 2020 alle ore 9.00, e restera’ aperto ogni lunedi’, mercoledi’, venerdi’ e sabato dalle ore 9.00 alle ore 20.30 (ultimo ingresso ore 19.00).

L’itinerario , in massima parte all’aperto, consentira’ di garantire una visita piacevole in condizioni di sicurezza e nel rispetto di quanto previsto dalle norme anti-covid nazionali, regionali e locali. Anche i punti di ristoro saranno aperti al pubblico e sara’ possibile fermarsi per una gradevole pausa.

Uno scambio di battute con Giovanni Mattera, proprietario della parte di Levante del Castello che ricopre i due terzi della fortezza.

“Questo virus e lo stesso periodo di lockdown hanno cambiato radicalmente la nostra quotidianieta’. Siamo stati posti a un periodo di forte disagio che non e’ stato facile gestire. Ora ci ritroviamo di fronte a una seconda sfida: la ripartenza. Una ripartenza inusuale che ci porta a non abbassare la guardia. La ripresa dei rapporti sociali e lavorativi sara’ lenta e graduale, la capacita’ di adattamento e resilienza saranno messi alla prova. Da un lato c’e’ la voglia di ritrovare una socialita’ fisica, ma dall’altro lato la consapevolezza che il rischio di contagio sia ancora presente. A noi e’ dispiaciuto chiudere per un periodo cosi’ lungo , sia per i nostri dipendenti sia per i visitatori, ma purtroppo le circostanze non ci hanno offerto alternative. Mi rendo conto che siamo tutti maglie di una grande catena , e se solo una maglia si rompe e’ l’equilibrio dell’intera catena a risentirne. Soprattutto un’attivita’ come quella del Castello Aragonese deve lanciare un segnale di ripresa, ovviamente garantendo la sicurezza dei nostri dipendenti e dei visitatori, perché ancor prima della ripresa economica bisogna salvaguardare la salute. L’apertura dopo il periodo di emergenza sara’, almeno inizialmente , sperando poi di riuscire a ritornare alla normalita’, leggermente variata rispetto a prima. I giorni di visita saranno quattro: lunedi’, mercoledi’, venerdì e sabato, dalle ore 9.00 alle ore 20.30. Sara’ possibile acquistare il biglietto d’ingresso presso la biglietteria. Un percorso definito da segnalitica consentira’ di evitare assembramenti. Garantiremo una visita in condizioni di sicurezza, facendo fede alle norme anti-covid. Il personale addetto regolamentera’ l’ingresso negli spazi chiusi, ed e’ giusto ricordare che sara’ possibile accedere al Castello solo attraverso il percorso pedonale. Un percorso piacevole, ricco di cultura, ove antiche costruzioni come la Casa Del Sole, nella quale sono esposti resti delle epoche passate e arte moderna, o il Carcere Borbonico con la sua storia fanno da padroni. Il Castello vanta tanti percorsi, sentieri, chiese, loggette panoramiche. Lungo il percorso si incontra anche il Cellaio e i palmenti per la vinificazione, strutture che nacquero quando, cessato il pericolo dei pirati la gente torno’ sull’isola, e sulle rovine degli antichi fabbricati , crollati per il cannoneggiamento inglese e per i terremoti , si coltivo’ la vite. Insomma, il percorso e’ ricco e interessante e grazie al dépliant illustrativo che sara’ consegnato insieme al biglietto d’ingresso risultera’ facile seguire l’itinerario. Saranno aperti al pubblico anche i punti di ristoro. Al momento non abbiamo eventi in calendario, ma la forte speranza che le cose possano migliorare e ci permettano in seguito di arricchire il nostro programma. Iniziamo con la sola attivita’ di visita il cui ricavato,in gran parte, mi piace ricordarlo, viene investito per la manutenzione e la pulizia del castello, perché per noi proprietari il Castello non e’ solo la parte storica dell’isola, non e’ solo la maestosa e incantevole rocca che sposa eventi, arte, cultura, musica. Per noi il Castello e’ casa. “cosi’ Giovanni Mattera.

Ci piace pensare che la nostra isola, con coraggio e con non poche difficolta’, sceglie di regalare segnali di speranza, di ripresa. L’auspicio di ritrovarci a breve nuovamente un’isola fiorita, quella che ci piace, quella fatta di colori, di profumi, di eventi, di musica, di cultura, di turisti, un’isola che vive.

E allora ci lasciamo accompagnare in questa fase di ripresa da un pensiero di Jose’ Saramago: “Bisogna ritornare sui passi gia’ dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre.”