Ischia, riparte l’era Corino. Subito tre sfide per rialzarsi: COS, Monterotondo e Atletico Lodigiani

Per Corino nessun tempo di rodaggio: l’Ischia deve staccarsi dal fondo della classifica e tornare subito a parlare la lingua del calcio

L’Ischia ritrova la serenità. O almeno dovrebbe. Ieri si è svolta la prima doppia seduta di allenamento diretta dal nuovo allenatore, Simone Corino, chiamato a restituire compattezza e identità a una squadra che nelle prime settimane di campionato ha smarrito certezze e punti.

Un nuovo inizio che arriva alla vigilia di un vero e proprio tour de force: i gialloblù lavoreranno al “Mazzella” fino a giovedì, poi voleranno in Sardegna per la prima trasferta stagionale sull’isola, contro la C.O.S. Sarrabus Ogliastra, formazione che in classifica conta già quattro punti. Il rientro sarà immediato, perché mercoledì 24 settembre al “Mazzella” è in programma il turno infrasettimanale contro il Monterotondo, fanalino di coda a zero punti come l’Ischia. Pochi giorni dopo, domenica, la squadra dovrà nuovamente fare le valigie per affrontare in trasferta l’Atletico Lodigiani, che al momento ha raccolto un solo punto.

La prima giornata di lavoro con il nuovo tecnico è stata soprattutto l’occasione per resettare gli animi agitati delle ultime ore, fissare nuove regole e ristabilire un equilibrio che era venuto a mancare. La missione di Corino, tornato nel circuito degli allenatori di Serie D dopo la parentesi dello scorso anno interrotta dalle sue dimissioni e dall’arrivo di Antonio Foglia Manzillo, resta chiara: dare un’identità di gioco immediata. Non ci sarà tempo di attesa, non ci sarà un periodo “cuscinetto”: occorrerà imprimere subito la sua impronta.

Se la trasferta sarda potrà essere letta come una gara di assestamento, le due successive contro Monterotondo e Atletico Lodigiani dovranno rappresentare il vero spartiacque della stagione. Non basteranno buone prestazioni, serviranno i risultati. Staccarsi dal fondo della classifica e tornare alla vittoria non è più un’opzione, ma una necessità che non può essere rimandata.

Corino avrà anche il compito, delicatissimo, di fare ciò che il suo predecessore Martino non è riuscito a portare a termine: definire un undici titolare e una rosa di certezze. Il tempo degli esperimenti e delle valutazioni è finito, la clessidra si è svuotata. Gli indizi raccolti nelle prime uscite ufficiali — a Pagani, a Cassino e al “Mazzella” — non possono essere trascurati. Il nuovo tecnico potrà farne tesoro, costruendo un’Ischia più solida e riconoscibile.

La squadra allestita dal direttore generale Ferrante, con calciatori pescati in diverse latitudini del mondo, fino a oggi è sembrata un puzzle appena aperto, con i pezzi sparsi senza logica sul campo verde. Martino non ha avuto la forza, forse nemmeno il tempo, di incastrarli e di stabilire gerarchie chiare tra titolari e sostituti. È rimasto solo nelle decisioni, senza che la società gli offrisse il supporto necessario.

Oggi pomeriggio ci sarà la presentazione ufficiale di Simone Corino. Sarà il momento per capire quale sia la sua visione di questa Ischia: una squadra che finora ha parlato mille lingue diverse, ma che ancora non ha trovato quella universale del calcio.