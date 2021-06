Ischia riparte attraverso la tecnologia e si prepara ad aprire le porte ai turisti di tutto il mondo

A seguito dell’Avviso di manifestazione di interesse, pubblicato il 5 maggio u.s., per l’affidamento di un incarico volto ad individuare soluzioni, anche tecnologiche, in grado di tutelare la salute pubblica e permettere la ripresa delle attività economiche nell’ambito dell’adeguamento ai nuovi protocolli previsti per la gestione e prevenzione della diffusione del virus, è stato assegnato l’incarico gratuito ad un pool di esperti guidato dall’Avv. Laura

Cappello e composto dall’Ing. Marco Vitale, dall’Ing. Davide Costa e dall’Ing. Gianmarco Piramo

Le recenti novità introdotte per far fronte alla pandemia, come ad esempio il pass vaccinale o la gestione dei flussi di persone, stanno imponendo un’accelerazione nell’adozione di tecnologie in grado di gestire la complessa situazione che la comunità globale si trova ad affrontare. In tale contesto, il processo di digitalizzazione alla base dello sviluppo tecnologico investe anche il settore pubblico, il quale è attualmente impegnato a garantire la tutela della salute senza incidere ancora di più sulle libertà dei cittadini e sull’economia in generale.

L’amministrazione comunale di Ischia, è in prima linea nel gestire questo processo di transizione attraverso l’adozione di soluzioni in grado di tutelare maggiormente le attività economiche garantendo, contestualmente, la protezione dei dati personali degli utenti. Tali

attività prevedono la definizione di procedure volte a realizzare l’adeguamento ai nuovi protocolli relativi alla gestione, prevenzione e diffusione del virus Covid-19 nonché alla pianificazione dei flussi turistici sul territorio comunale. In linea con le nuove disposizioni europee, che hanno recentemente stabilito l’entrata in vigore del green pass, e con la

pianificazione strategica prevista dal nostro Paese, rappresentata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’amministrazione, rimanendo all’interno della cornice normativa di riferimento, intende adottare un approccio proattivo e tempestivo, coerente con le prospettive di crescita, funzionale ad agevolare il raggiungimento di una maturità tecnologica a vantaggio di tutta la comunità locale rappresentata dai residenti, dagli

operatori economici e dati turisti provenienti da tutto il mondo.

In concreto, l’amministrazione intende ricevere delle proposte per definire la migliore soluzione gestionale adottabile, individuando i sistemi digitali ed informatici maggiormente idonei a garantire il rispetto delle normative vigenti e la privacy delle persone. Soluzioni, queste, che potranno essere sperimentate già durante l’attuale stagione turistica e riprese in

futuro per realizzare il necessario salto tecnologico a vantaggio della comunità, anche a prescindere dalle esigenze dettate dalla pandemia.

Al fine di dare concreta attuazione al processo di sviluppo tecnologico appena descritto, nei giorni scorsi l’amministrazione ha affidato l’incarico gratuito ad un pool di professionisti, accreditati presso Enti ed Istituzioni pubbliche e private, specializzati nella digitalizzazione e nella transizione digitale di imprese di varia natura e dimensione.

Durante una conferenza stampa appositamente convocata, il Comune di Ischia, in collaborazione con il gruppo di professionisti incaricati, descriverà il progetto che gli stessi si impegnano a realizzare illustrando, altresì, le soluzioni tecnologiche, legali e strategiche che potranno essere poste in essere.

I professionisti individuati risultano essere tra i massimi esperti nazionali in tema di nuove tecnologie e digitalizzazione di impresa.

Si riporta di seguito una loro breve presentazione:

– Avv. Laura Cappello – Titolare dello Studio legale Cappello di Roma, già consulente per la digitalizzazione di importanti aziende e membro di commissioni e gruppi di lavoro in materia. (Coordinatore del gruppo di esperti)

– Ing. Davide Costa – Software Engineer, già collaboratore di alcune importanti aziende della Silicon Valley negli Stati Uniti d’America.

– Ing. Marco Vitale – Project manager, consulente e Project Engineer

– Ing. Gianmarco Piramo – membro dell’Associazione “Isola Verde”