Ischia, rinnovano Accurso, Pistola e Arcamone

L’ISCHIA CALCIO, il presidente d’Abundo e tutta la società annunciano altri tre rinnovi per la prossima stagione, quelli di PASQUALINO ACCURSO, MARIO PISTOLA e GIOVAN GIUSEPPE ARCAMONE.

Il primo, classe 1987, è un esperto difensore, terzino sinistro e all’occorrenza anche centrale. Ha vestito la maglia gialloblù in tutte le categorie dilettantistiche, oltre a giocare con le altre squadre isolane Barano e Real Forio. Pistola, esterno sinistro classe 1997, è tornato lo scorso anno all’Ischia contribuendo alla vittoria del campionato di Promozione, dopo aver esordito in C con la maglia gialloblè nel 2016. Per lui alcune importanti esperienze fuori dall’isola con Bisceglie e Gelbison, oltre a una stagione al Barano in Eccellenza. ‘Kikko’ Arcamone, infine, è un centrocampista classe 1993, arrivato durante la scorsa estate dopo l’esperienza al Barano.

Altri tre ragazzi isolani che hanno sposato il progetto gialloblù e sono pronti a vestire la maglia dell’Ischia anche in Eccellenza 💛💙

(📸 Alessandro Ascione)