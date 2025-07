Ischia rinnova la sua devozione: la Messa di Sant’Anna incanta ancora la baia di Cartaromana

Anche quest’anno, il 25 luglio 2025, Ischia ha rinnovato uno dei suoi riti più sentiti e suggestivi: la Messa di Sant’Anna al tempietto a picco sul mare, dedicata alle partorienti e alla speranza della vita che nasce. Un appuntamento che unisce spiritualità, folklore e memoria popolare, incastonato tra gli scogli vulcanici della baia di Cartaromana, e che continua a emozionare isolani e visitatori, in un connubio di fede e tradizione.

Alle ore 19:00, presso la storica chiesetta di Sant’Anna – una piccola cappella bianca arroccata tra le rocce e affacciata sulle acque tranquille del golfo – Don Pasquale Trani, parroco della chiesa di Santa Maria Assunta in Ischia Ponte, ha celebrato la Santa Messa. Le parole del sacerdote, rivolte in particolare alle donne in attesa, hanno riecheggiato tra i flutti e le pareti rocciose, in un’atmosfera di raccoglimento che ha toccato il cuore dei presenti. A precedere il rito religioso, come da tradizione, è stata la suggestiva processione via mare: dalle 18:30, le barche hanno lasciato il piazzale delle Alghe, navigando lentamente verso la chiesetta, ornate di fiori, drappi e luci, in segno di devozione e festa.

La Festa di Sant’Anna ha origini popolari che risalgono al 1932, quando un gruppo di amici ebbe l’intuizione di trasformare una consuetudine spontanea in un momento collettivo di preghiera e condivisione. Già da anni, la sera del 26 luglio, pescatori e famiglie si ritrovavano davanti alla chiesetta per recitare il rosario e consumare una cena in mare, fatta di piatti semplici e identitari come il coniglio all’ischitana e la parmigiana di melanzane. Con il tempo, la devozione si è fatta rito, e poi festa, coinvolgendo l’intera comunità dell’isola, tra fede, memoria e folklore.

Secondo la tradizione, gli scogli vulcanici su cui si erge la chiesetta erano considerati miracolosi: si racconta che le donne in cerca di maternità li sfregassero per invocare la grazia. Di notte, in silenzio e con speranza, venivano accompagnate su piccoli gozzi fin sotto il tempietto, dove affidavano a Sant’Anna la loro preghiera. Quel gesto solitario si è trasformato, nel corso dei decenni, in una processione corale che abbraccia tutto il popolo ischitano: pescatori, marinai, contadini, madri e figli, tutti uniti nel culto di una santa che incarna la vita e la rinascita.

A completare il programma della tradizione, si attende ora la spettacolare Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna, inizialmente prevista per il 26 luglio ma rinviata a causa delle condizioni meteo. L’evento si svolgerà venerdì 1° agosto, con l’attesa sfilata delle zattere allegoriche e il tradizionale incendio del Castello Aragonese, simbolo scenografico che chiude ogni anno la celebrazione in un trionfo di luci e stupore collettivo.