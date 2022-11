Ischia, rieccoti. Poker al Casoria e vetta in solitaria

L’Ischia di Enrico Buonocore torna ad essere una macchina spaventosa, ma il Casoria di Gaetano Perrella regge e costruisce qualche occasione interessante. L’Ischia viene alla luce alla distanza. Allo Stadio Mazzella non si passa, il match termina 4-0 per i gialloblù.

Primo tempo poco brillante per i ragazzi di Buonocore che lasciano molto a desiderare nonostante il gol di Padin. Qualche leziosità in campo (Simonetti che serve Padin in fuorigioco dopo 30 metri di corsa solitaria) di troppo e quella fame che sembra non volerci essere. Ancora una volta Florio gol, il difensore goleador che due volte parte dalle retrovia e semina il panico tra le fila ospiti e, con “fame”, segna l’ennesimo gol.

Il fantasma delle piccole temporaneamente nell’armadio, il turno infrasettimanale – valido per la decima giornata del Girone A di Eccellenza – propone un match tutt’altro che semplice per l’Ischia. Dopo l’anonimo e scialbo ko sul manto verde di Cardito contro l’Atletico Calcio, la squadra di Enrico Buonocore ospita il Casoria allo Stadio Mazzella. Agganciati in vetta da due inseguitrici, i gialloblu non possono tradire ancora le aspettative e arrivano all’appuntamento con un obbligo: riscattare la prestazione negativa della giornata precedente. Sull’isola approda il Casoria di Gaetano Perrella: il club viola – assicuratosi il titolo della Virtus Volla – è protagonista di un cammino in linea con i pronostici della vigilia e in piena zona playoff archiviate le prime nove gare della competizione. Rientrano Padin, De Simone e Ballirano dal primo minuto: il mister fa partire dalla panchina tre dei titolari della sfida contro l’Atletico. Scalzone e la coppia Arcamone rifiata altresì dei prossimi e ravvicinati impegni in agenda.

Lo spartito tattico della partita è chiaro, l’Ischia fa la partita e mantiene il possesso mentre il Casoria si difende e attende il momento giusto per ripartire. Al 4’ Florio scodella al centro, Marino non esce benissimo e Simonetti prova ad avventarsi sulla sfera: dubbi su un possibile contatto, ma l’arbitro lascia proseguire. Sul prosieguo, Florio pennella ancora in area e Mattera ci prova in acrobazia: Marino blocca senza problemi. La risposta degli ospiti arriva su un’uscita errata di Matute: Basso crossa col contagiri, Di Gilio cerca la botta al volo, mancando l’impatto. Il signor Pisano di Ercolano, però, ferma tutto per un’irregolarità. Al 9’ iniziativa personale di Liguori in seguito a un contrasto vinto con Chiariello: il destro del numero dieci dal limite è ribattuto dalla difesa. All’11’ Florio innesca Trofa sugli sviluppi di una punizione, il capitano prova il colpo di testa, ma Marino raccoglie senza troppe difficoltà. Passano due minuti e Gemito sale in cattedra con un grandissimo intervento.

Di Gilio riceve tra le linee, manda fuori tempo Matute e serve Orefice: provvidenziale il portiere locale in respinta col piede. Al quarto d’ora, proteste anche per i viola sugli sviluppi di un angolo: il direttore di gara fa continuare. Al 17’ Padin interrompe il digiuno e ritrova il gol: traversone di Simonetti, mancino al volo del centravanti e Marino battuto. Giocata pazzesca del numero nove che mette a segno la quinta rete in campionato. Il Casoria tenta di rispondere al vantaggio degli isolani, Gemito e compagni neutralizzano qualsiasi manovra degli uomini di Perrella.

Al 25’ Chiariello, però, deve opporsi a Liguori su una palla inattiva battuta velocemente. Poco dopo la mezz’ora, De Simone pesca Florio che scarica un destro largo rispetto allo specchio difeso da Marino. Al 34’ ancora Gemito è protagonista con una super parata sul colpo di testa di Battaglia. Al 38’ Simonetti calcia, un avversario s’immola: sulla ribattuta, Trofa ci prova di prima intenzione, il pallone sbatte sul palo e torna tra i guantoni del portiere. Al 40’ Simonetti imbecca Padin con una giocata sublime, l’autore del gol – in posizione di offside – si fa disinnescare da Marino. Il primo tempo si chiude senza altre occasioni importanti. I duelli s’intensificano nel corso del secondo tempo, il ritmo del match è ancora alto nonostante il dispendio di energie della parte iniziale.

Al 53’ l’Ischia raddoppia. Matute lancia Trofa sulla destra, il cross al centro non è raccolto bene – complice anche il disturbo difensivo – da Simonetti: sulla sfera arriva Florio come un treno e fulmina Marino per il 2-0. Al 58’ rischio per il portiere ospite su un retropassaggio, Simonetti arriva in velocità e cerca di sottrarre il possesso: l’arbitro fischia un fallo dell’esterno offensivo di Buonocore.

Al 60’ Matute verticalizza per Padin che, con due tocchi, libera De Simone a tu per tu con Marino: il centrocampista, sbilanciato, non cala il tris col mancino. Al 62’ punizione ben calciata da Simonetti, il guardiano viola resta bloccato, ma la sfera sfila di un nulla dall’incrocio. Sul ribaltamento, Gemito trattiene un tentativo non irresistibile di Orefice, accerchiato da Di Costanzo e soci. Al 73’ Mattera scappa in contropiede e allarga per Trofa che manda sul versante opposto: Padin aggancia col petto, ma il sinistro è allontanato dagli avversari.

Qualche secondo più tardi, destro di Trofa dal limite: Marino agguanta. A dieci dal termine, l’Ischia va vicinissima alla terza marcatura: Arcamone trova le mani di Marino fuori area, espulsione diretta per il numero uno degli ospiti. Simonetti s’incarica della battuta della punizione e trafigge il neo-entrato Sbrizzi. Nelle battute conclusive, il direttore di gara nega la gioia della doppietta a Florio.

Il poker arriva nel recupero con un destro a giro di Scalzone, subentrato con grandissima voglia e determinazione. Si chiude, dunque, 4-0 il testa a testa del Mazzella: l’Ischia dimentica Cardito, ritorna al successo e lo fa con una prestazione da incorniciare. Gialloblu che si prendono la vetta solitaria della classifica, dopo i passi falsi del Napoli United sul campo della Maddalonese e dello Sporting Club Ercolanese nello scontro diretto col Pompei. La prima inseguitrice è proprio la compagine rossoblù, a meno uno dal primato, mentre restano distanti le altre. Il prossimo appuntamento, adesso, sarà allo Stadio Calise: c’è un derby da affrontare e da vincere per consolidare l’egemonia nel girone.

Il tabellino | Ischia-Casoria 4-0

Ischia: Gemito, Florio, Di Costanzo, Chiariello, Ballirano (85’ Pesce), Trofa, Matute (89’ Patalano), De Simone (76’ Arcamone K.), Mattera, Padin (85’ Scalzone), Simonetti (83’ Matarese). A disposizione: Mazzella, Arcamone M., Cibelli, De Luise. Allenatore: Buonocore

Casoria: Marino A., Di Cristofaro (89’ Abbruscato), Bravaccini, Rinaldi, Battaglia (46’ Liguori G.), Francese, Di Gilio, Prevete (81’ Sbrizzi), Orefice, Liguori L. (83’ Donzetti), Basso (92’ Calise). A disposizione: Marino L., Napolitano, Rigotti, Cannavale. Allenatore: Perrella

Arbitro: Giuseppe Pisano di Ercolano

Marcatori: 17’ Padin (I), 53’ Florio (I), 82’ Simonetti (I), 92’ Scalzone (I)

Ammoniti: Padin (I), Liguori G., Francese, Bravaccini, Liguori L. (C)

Espulso: 80’ Marino A. (C)