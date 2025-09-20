Ischia ricorda Cassandra Mele: domani il 2° Memorial ciclistico in suo onore

Domani, 21 settembre 2025, Ischia si stringerà attorno al ricordo di Cassandra Mele con il 2° Memorial a lei dedicato, un appuntamento che unisce sport, memoria e comunità.

L’evento, organizzato dal Team Cicli Scotto con il patrocinio del Comune di Ischia e della Federazione Ciclistica Italiana, si terrà lungo via Antonio Sogliuzzo, cuore pulsante della manifestazione che vedrà in gara i giovanissimi ciclisti delle categorie Giovanissimi e PG.

Il programma prevede il ritrovo degli atleti alle ore 11:30, un pasta party conviviale a mezzogiorno per sportivi e accompagnatori, e il via ufficiale alle competizioni fissato per le 14:30. Non sarà soltanto una giornata di ciclismo, ma un momento di forte valore simbolico: un modo per trasformare il dolore in memoria attiva, trasmettendo ai più giovani il senso del rispetto, della disciplina e della sicurezza sulle strade.

Il Memorial ricorda Cassandra Mele, caporale maggiore dell’Esercito Italiano, originaria di Ischia, che aveva partecipato a missioni internazionali e ad attività umanitarie. La sua vita fu spezzata il 28 giugno 2022 da un incidente stradale mentre era in sella alla sua bicicletta. Da allora l’isola non ha mai smesso di ricordarla, scegliendo di farlo attraverso lo sport che tanto amava.

Domani, dunque, non sarà solo una gara ciclistica, ma un abbraccio collettivo della comunità isolana a Cassandra e alla sua famiglia, con la promessa di non dimenticare.