Ischia, ricomincio da tre! Questa mattina inizia l’era Antonio Foglia Manzillo in maglia gialloblù

Ricomincio da tre. Questa mattina alle 11.30, l’Ischia Calcio presenterà il nuovo allenatore della prima squadra. Il terzo allenatore di questo strano campionato di Serie D, nel girone tosto, l’H. E, ironia della sorte, lo farà lontano dal ritrovato Mazzella, ma in trasferta, così come era iniziato sia il girone d’andata, sia il campionato in terra straniera, allo Stadio Domenico Iorio di Casalnuovo. Lontani.

Per gli annali, l’esordio di Antonio Foglia Manzillo sarà il terzo in quest’annata dopo Enrico Buonocore e dopo Simone Corino che, con storie diverse ma collegate, hanno guidato la formazione che si presenta alla 11° posizione in classifica con 27 punti (a +4 dall’Ugento che apre la zona play out).Una gara, questa tra Matera e Ischia, che è comunque testimone di 58 anni di storia del calcio italiano, il primo precedente in assoluto risale al 1 ottobre 1967, in Serie D, quando al “Rispoli” la gara terminò sullo 0-0. L’Ischia Calcio 3.0, stando a quelli che è sono stati i cambi in panchina, domenica ritornerà allo stadio “XXI Settembre-Franco Salerno” di Matera a distanza di quasi nove anni. L’ultimo precedente risale al 24 aprile 2016 quando la squadra di casa si impose per 4-1.

Primo confronto nei professionisti, come ci ricorda lo storico Daniele Fiore, è datato 31 ottobre 1993, Serie C/1: Ischia-Matera 0-0. L’ultimo precedente risale alla gara d’andata di questo campionato allo Stadio “Calise” di Forio quando i lucani vinsero per 2-1 con reti di Russo e Burzio (in mezzo il pareggio di Talamo). Ultimo incontro fra i professionisti, come riportato in precedenza, nell’aprile 2016 in Lega Pro (1-4, reti: 8′ Infantino, 19′ Armellino, 28′ rig. Infantino, 48′ Casoli, 90′ Moracci). 6 precedenti sono fra Serie C/1 e Lega Pro “unica”, i restanti 13 in Serie D.

Forte rivalità sportiva quella fra Ischia e Matera, nata durante la militanza in Serie D delle due squadre fra il 2006 ed il 2013, periodo durante il quale si sono scontrate per 10 volte. Memorabili in questo periodo le ben 4 vittorie in terra lucana dei gialloblù (la più larga per 3-0 il 09/03/2008 con reti di 9′ Pirro su rigore, 54′ Costanzo, 64′ Pirro) quando sulla panchina del Matera sedeva proprio Antonio Foglia Manzillo e sulla panchina gialloblù, invece, Franco “Taratà” Impagliazzo che in questi giorni caldi è stato prima in pole per la nomina ad allenatore dell’Ischia e poi pronto a diventare un dirigente gialloblù proprio con la direzione tecnica di Foglia ManzilloUn intreccio di storia e storie personali che rendono l’esordio in gialloblù di Antonio Foglia Manzillo ancora più interessante. Se non altro per il gusto della statistica e della storia dei numeri che, da sempre, rendono il calcio più avvincente per i veri appassionati.Il blitz in terra lucana che i tifosi ricordano con estremo piacere fu quello datato 7 ottobre 2012 quando davanti a cinquemila spettatori, l’Ischia di Campilongo si impose per 1-0 grazie a un gol di Nigro.

In quella gara si ricorda anche una grandissima parata di Luigi Mennella (altro ex della gara di domenica, essendo il preparatore dei portieri gialloblu), con la traiettoria del pallone che diede l’illusione di aver varcato la linea di porta. Al ritorno, successo al cardiopalmo (2-1) con una rasoiata di Tito proprio sul gong. La prima vittoria in assoluto dell’Ischia a Matera è datata 17 settembre 2006 quando, nella prima di campionato (allenatore, manco a farlo a posta, Franco Impagliazzo), fu decisivo un colpo di testa del difensore Esposito al 72’ su corner di Buonocore.La rivalità è proseguita qualche anno dopo in Lega Pro “unica”, dove si sono incontrate per altre 4 volte fra il 2014 ed il 2016. Qui sono i biancazzurri a prevalere in 3 occasioni: pesantissima la sconfitta per 5-0 al Mazzella del 12/12/2015 (che fino a quella rimediata quest’anno col Casarano era la peggiore di sempre fra le mura amiche), con reti: 42’ Armellino, 52’ Letizia, 63’ Armellino, 84’ Ingrosso, 86’ Piccinni.