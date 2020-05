Ischia, riapre il “Bar del Porto”

Nel cuore del Porto di Ischia, a due passi dal terminal degli aliscafi è tutto pronto per un grande e gradito ritorno: riapriranno le porte del “Bar del Porto”.

Esatto, il punto di riferimento per molti pendolari che quotidianamente giungono sulla nostra isola o partono alla volta di Napoli,come anche il bigliettino da visita per i turisti che scelgono Ischia per le proprie vacanze, è pronto ad affrontare questa nuova sfida al tempo del Covid-19.

Una riapertura in piena sicurezza e in pieno stile “Bar del Porto”, con l’immancabile verve di Peppe Trani.