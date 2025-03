Ischia resta senza “toghe”. Via libera al Decreto Garzo

Il consiglio giudiziario di Napoli, con voto negativo degli avvocati, ha espresso parere positivo allo schema di decreto del presidente del Tribunale di Napoli, la dott.ssa Elisabetta Garzo, con il quale viene trasferita presso la sede centrale del Tribunale la trattazione dei procedimenti penali sottratti alla competenza dei giudici onorari e degli incidenti di esecuzione in materia edilizia e ambientale iscritti presso la Sezione distaccata di Ischia.

Un primo colpo alla sezione distaccata di Ischia che, in questo modo, non solo viene privata della nomina di un giudice togato ma viene privata anche delle udienze vere e proprie.

Una decisione, questa, che trova il parere contrario dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e della gran parte degli avvocati penalisti dell’isola d’Ischia e che nelle prossime ore sarà oggetto di una approfondita analisi al fine di arrivare ad una serie di astensioni e proteste come ci avevano già detto il presidente dell’Ordine, l’avvocato Carmine Foreste e l’avvocato Cristiano Rossetti, rappresentante delle Camera Penali ad ischia.

La dott.ssa Garzo, con lo schema diffuso nei giorni scorsi e che ieri ha ricevuto il voto favorevole del Consiglio giudiziario, aveva reso noto che «All’esito del trasferimento della dott.ssa Carla Bianco – già assegnata al settore penale della Sezione distaccata di Ischia per l’udienza del giovedì di ciascuna settimana – all’ufficio GIP/GUP di questo Tribunale, questo Presidente procederà alla copertura del predetto posto vacante allorquando sarà definita la procedura concorsuale attivata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera P. num. 489/VA/2024».

«Nel contempo – si legge nello schema di decreto del presidente del Tribunale di Napoli -, attesa la carenza di organico di questo Tribunale, che vede, nel settore penale, l’assenza di ben 37 magistrati togati e di 4 Presidenti di Sezione, al fine di assicurare la celebrazione dei procedimenti relativi al cd. “super monocratico” ed alle procedure camerali (incidenti di esecuzione in materia edilizia ed ambientale), si rende necessario avvalersi della facoltà prevista dall’art. 10 comma 8 del D.Lgs.vo n. 14 del 19 febbraio 2014, il quale statuisce espressamente che, “in considerazione di particolari esigenze il Presidente del Tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede centrale”. Il successivo comma 9 recita: “sentiti il Consiglio Giudiziario ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi”».

Dopo questa premessa la Garzo va al dunque dello schema di decreto: «A tale fine, si comunica il decreto di cui all’oggetto con il quale si prevede che i procedimenti penali sottratti alla competenza dei giudici onorari e gli incidenti di esecuzione in materia edilizia e ambientale, iscritti presso la Sezione distaccata di Ischia, saranno trattati, fino alla copertura del posto vacante, dai magistrati togati della sede centrale, all’uopo designati nel rispetto delle procedure previste dalla vigente circolare consiliare del 20 giugno 2018, in materia di supplenze, applicazioni e assegnazioni temporanee».

I PROSSIMI PASSI

In attesa della pubblicazione del decreto definitivo, i fascicoli dei processi del giovedì (quelli tenuti fino ad oggi dalla Dottoressa Bianco e che non possono essere celebrati dai magistrati Palagano e Rocco che già operano presso la sezione distaccata di Ischia) dovranno essere trasferiti presso la sede centrale del Tribunale di Napoli. In questa sorta di “terra di mezzo”, tuttavia, giovedì 6 marzo, sarà ancora la giudice De Riso a smistare e a rinviare le varie udienze o presso la sede centrale o, nel caso di predibattimentali, assegnarle al ruolo della dott.ssa Palagano e del dott. Rocco.

IL PROCESSO PER IL PARCHEGGIO DELLA SIENA

Come era ampiamente previsto, fin dai mesi scorsi quando si parlava del trasferimento della Bianco, il processo penale per gli abusi del parcheggio della Siena ad Ischia Ponte, verrà sicuramente rinviato. Si ipotizza un rinvio a breve considerata l’attenzione che la Procura della Repubblica ha dedicato a questo particolare processo. Giovedì mattina, almeno che non cambino le cose nella giornata di oggi, il processo verrà solo rinviato stando al decreto che autorizza la dott.ssa De Riso e anche la costituzione di parte civile da parte del Comune di Ischia dovrà attendere il prossimo turno.

LA GRAVITA’ DEL DECRETO

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato questa vicenda in maniera abbastanza dettagliata e abbiamo raccolto anche le opinioni di alcuni rappresentati del foro ischitano. Tuttavia, quello che più al momento preoccupa è quell’adagio italiano che vede tante cose “provvisorie” diventare “definitive”.

E lo schema di decreto della Garzo non ci offre nessuno spunto per essere ottimisti. Leggere che “questo Presidente procederà alla copertura del predetto posto vacante allorquando sarà definita la procedura concorsuale attivata dal Consiglio Superiore della Magistratura” è quasi come leggere una sentenza di condanna. Anche perché, ragionando con più calma, non comprendiamo come le due cose, la nomina di un togato per il Tribunale di Ischia e il concorso per i nuovi magistrati, possano andare di pari passo. Appena un magistrato entra nel ruolo, già è pronto per giudicare? E, se anche lo fosse, la sezione distaccata del Tribunale di Ischia deve essere affidato ad un magistrato fresco di nomina? Sarebbe davvero un torto che la nostra comunità non può e non deve ricevere.