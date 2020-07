Ischia resta covid free Trasferimento in idroabulanza per il paziente del Rizzoli risultato positivo al test rapido

Cambio id programma per il trasferimento del sospetto caso COVID-19 rilevato al Rizzoli di Lacco Ameno. Si è reso impossibile impegnare il mezzo di linea Caremar delle 20,20 per il trasferimento della donna risultata, per ora, positiva al test rapido a seguito di un ricovero precauzionale presso il PO Anna Rizzoli di Lacco Ameno. La donna sarà trasferita in continente e poi al Cotugno con l’ausilio di una idroambulanze opportunamente attrezzata per il biocontenimento. Il mezzo della Guardia Costiera è giunto direttamente dal Circondario marittimo di Napoli. La partenza dal Porto di Ischia lato pagoda destinazione porto di Pozzuoli.

Come è noto ai nostri lettori è stato l’esito del test rapido a far scattare l’allerta per le condizioni ed il possibile contagio di una cittadina originaria di Santo Domingo, residente a Forio in località San Vito. La donna, appena rientrata da Livigno ha accusato un lieve malore a seguito del quale si è reso necessario il ricovero presso il PO Anna Rizzoli. Qui al termine dei protocolli sanitari previsti la donna è stata sottoposta a test sierologico. Il test ha rilevato la presenza di anticorpi compatibili con il Coronavirus. Sono così scattati i protocolli di sicurezza e la donna, di mezza età, è stata ricoverata preso la contumacia del Covid space di via Fundera in attesa di essere trasferita per ulteriori approfondimenti . Nessun nuovo caso di Coronavirus al momento è stato ufficializzato dalle autorità . A scopo precauzionale tutta la numerosa famiglia della dominicana naturalizzata a Forio è già in isolamento in attesa dell’esito del tampone laringo- faringeo, l’unico esame in grado di rilevare il contagio.

La donna partirà cosi a bordo della motovedetta di ordinanza della Guardia Costiera per essere poi ricoverata presso l’ospedale malattie infettive del Cotugno di Napoli.