Ischia, redde rationem alla Siena?

Gaetano Di Meglio | La questione Siena, ora, è cruciale. Forse più di prima. Partiamo da una certezza: di quelli che volevano la vigna all’ingresso di Ischia Ponte e di quelli che volevano il verde non ce ne frega assolutamente nulla. Questa metastasi della decrescita o del territorio fermo al 1960 è una scemenza portata avanti da alcuni personaggi, per lo più inutili, che solo la nostra sgangherata società poteva dar ascolto e accogliere. Maledetto consenso universale e articolo 21.

Ora, però, la vicenda del Parcheggio della Siena diventa serio perché è uno dei file che fanno parte di una lunga attività di indagine della Procura della Repubblica che tiene i riflettori accesi sull’UTC di Ischia.

Un ufficio che non ha mai brillato per libertà e indipendenza e che è stato, sempre, un coacervo di interessi diversi ma convergenti nei punti giusti. Interessi con un picco di forza e incidenza che trova il suo epicentro alla Pagoda ma non solo. L’effetto Pagoda è applicato un po’ su tutte le pratiche ma le ultime elezioni e la mancanza del contrappeso della minoranza ha creato un disequilibrio totale.

La storia dei Baiocco dei mesi scorsi, le attenzioni di qualche Pubblico Ministero e il riflettore puntato sugli uffici dalle porte chiuse e con accesso con parola d’ordine oggi, però, si sono spostati sul Parcheggio della Siena. Il progetto dell’avvocato Santaroni che, da troppo tempo, sta procurando lacrime e dolori a tutta Ischia Ponte. Una porzione del paese abbandonata, costretta ad essere disabitata d’inverno e che perde interesse economico e commerciale.

Lavori in corso da troppo tempo, al limite con i progetti e portati avanti sotto la buona stella della Pagoda fino a quando, però, non si sono visti gli “strepponi” sul quarto piano. I cittadini si sono agitati, gli avvocati hanno scritto, gli scrigni si sono aperti e poi tutti amici. Ma gli “strepponi” sono rimasti in bella vista.

E allora tutto questo agitarsi ha attirato le attenzioni della Procida e, proprio da quegli uffici, è partita la delega di indagine che ha spinto l’UTC ad operare. Come? Noi li abbiamo visti prendere misure e quote e andare avanti a dietro nel costruendo parcheggio della Siena. Cosa avranno partorito non lo sappiamo, ma sappiamo – per certo – che la vicenda Siena ha preso una piega diversa da un punto di vista politico.

Sembra che il grande saggio della Pagoda abbia perso appeal e che qualche altro decisore istituzionale abbia rotto il sigillo della “fiducia”. Secondo alcuni, quelli in cattiva fede, sembra che al comune di Ischia abbiano voluto valutare con altri tecnici l’intero faldone “Siena”. E sembra che siano venuti fuori diverse verità mal raccontate e mal rappresentate negli anni scorsi. Diciamo che a qualcuno in particolare, nel tempo, è stato reso un racconto meno reale. Non falsa, ma con un impatto diminuito.

Nei mesi scorsi vi avevamo detto che il sindaco di Ischia era intenzionato a chiedere a Santaroni una nuova progettazione per la parte finale del parcheggio, una revisione delle previsioni fotovoltaiche e una nuova idea finale anche alla luce di quanto si è dovuto modificare rispetto al progetto originale e alle nuove quote.

E ora? Ora c’è da stare molto attenti e capire quali saranno i passi dei magistrati. Qualcuno parla di siluri pronti ad essere inviare contro Via Iasolino ma anche di possibili sequestri e ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi. E, in questo caso, ovviamente, dobbiamo stare attenti ai ricorsi al TAR e ai tempi degli atti amministrativi. Un’altra estate con il parcheggio inutilizzabile sarebbe il colpo mortale ad Ischia Ponte e alla sua economia. Tenere, ancora, quella parte del comune di Ischia non raggiungibile dalle auto significa continuare a frenare tutta l’economica ischitana. Un sistema economico che soffre rispetto a Forio, ad esempio, perché privato dei suoi parcheggi. E lo si vede ogni giorno, d’inverno e d’estate: Ischia sembra un deserto, Forio una città…