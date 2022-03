Ischia-Real Forio alle 16.00 in campo. L’Ischia vuole il secondo posto, Real Forio per due risultati

In un “Mazzella” che in settimana ha subito un leggero restyling dal punto di vista estetico, oggi pomeriggio (alle 16.00) Ischia e Real Forio daranno vita al terzo confronto stagionale. Un derby che riveste un’importanza particolare, a differenza della doppia sfida della parte iniziale della stagione quando l’Ischia si impose in campionato con un tre a zero senza discussioni (peraltro acquisito ben prima della fine del primo tempo), subendo un indolore uno a uno casalingo in Coppa Italia (ai gialloblù sarebbe bastato un pari per accedere alla fase a eliminazione diretta).

Entrambe le squadre non possono permettersi di perdere. Alla luce del rinvio di Neapolis-Savoia (così come di Frattese-Barano), l’Ischia ha la grande occasione di piazzarsi alle spalle della Puteolana che però a sua volta, in quel di Arco Felice, oggi dovrà conquistare una vittoria o un pareggio contro il Napoli United. Per i gialloblù sarebbe un secondo posto virtuale ma importante sul piano psicologico, perché con i tre punti si terrebbe innanzitutto a distanza la Frattese, che deve recuperare due partite, guarda caso contro due isolane, di cui una ormai retrocessa e l’altra che si sta battendo per evitare il play-out. Questa situazione dei rinvii non è stata accettata dal Real Forio ma anche dall’Ischia che ha evitato di fare polemiche ma possiamo assicurarvi che la vicenda, alla vigilia della prima delle quattro gare che si devono giocare in contemporanea (per regolamento) non è stata presa bene.

Per il club ischitano, sarebbe stato meglio far giocare comunque nello stesso momento le partite (almeno quelle per le quali non si può fare a meno della contemporaneità), nello stesso giorno fissato nei recuperi, oppure spostare in blocco l’intera giornata. Nessuno mette in dubbio la positività in alcune squadre visto che i rinvii sono all’ordine del giorno anche in altre discipline sportive, ma se davvero si vuole salvaguardare la regolarità dei campionati, le squadre in lotta per lo stesso obiettivo devono giocare allo stesso giorno e allo stesso orario.

IL DERBY – Ritornando al derby, il Real Forio è fermo da due settimane e si presenta a Fondobosso con dieci sedute di allenamento nelle gambe e un programma tecnico che è passato dalla preparazione della gara interna con la Frattese (si recupera il 6 aprile) al derby con l’Ischia. Flavio Leo ha ancora qualche dubbio di formazione ma di sicuro a centrocampo non ci saranno due ma tre uomini, con un tridente al posto dei tre calciatori offensivi alle spalle della punta. L’indiziato a rimanere in panchina è Roghi, per una questione di equilibrio tattico.

A giocare dall’inizio dovrebbe essere Di Spigna. Moccia e uno tra Castaldi (favorito anche perché under), Cantelli e Cirelli dovrebbe sostenere Jelicanin che potrebbe scendere in campo dall’inizio. La squadra biancoverde può giocare su due risultati su tre. Imbarazzo della scelta per Leo che ha tutti a disposizione. I convocati foriani sono 22: un paio dovranno accomodarsi in tribuna. In casa biancoverde un pareggio sarebbe accettato positivamente perché l’Ischia ha dimostrato di essere in salute e soprattutto in casa sta ottenendo risultati importanti.

Angelo Iervolino ha il solo Sogliuzzo indisponibile per squalifica. C’è il rientro di Cibelli. A sostituire il regista gialloblù ci sarà Arcamone. Per il resto, l’undici dovrebbe essere lo stesso delle ultime uscite, anche perché Florio ha recuperato dall’infortunio alla caviglia che lo costrinse a saltare i minuti finali della partitissima del “Giraud”. Un risultato, quello maturato a Torre Annunziata, che è stato messo alle spalle anche se qualche “scoria” sarà difficile da eliminare. In attacco l’ex Castagna proverà a fare la differenza così come all’andata, quando andò a segno anche Filosa. Quest’ultimo dovrebbe ancora partire dall’inizio ma non ci meraviglieremmo di vedere dall’inizio Pistola anche perché l’allenatore gialloblù ha riferito che l’esterno sinistro sta molto meglio ed è in grado di avere un minutaggio maggiore.

FORIANI IN BUS – La carovana dei tifosi biancoverdi partirà in bus dal centro di Forio un’ora prima dell’inizio. Una iniziativa simpatica che dà la possibilità ai sostenitori del Real Forio di arrivare insieme, evitando problemi di parcheggio.

ARBITRO – Il derby del “Mazzella” (ore 16.00) sarà diretto dal signor Bruno Rossomando della sezione di Salerno (ass. Gallo di Torre Annunziata e D’Amato di Salerno).

CONVOCATI ISCHIA

Portieri: Mazzella, Di Chiara.

Difensori: Florio, Buono, Di Costanzo, Chiariello, Pistola.

Centrocampisti: Trofa, Cibelli, Arcamone G.G., Montanino, Conte, Iacono, Di Sapia, Pesce.

Attaccanti: Castagna, De Luise M., Filosa, D’Antonio, Trani.

CONVOCATI REAL FORIO

Portieri: D’Errico, Quiriti.

Difensori: Iacono, Saurino, Mangiapia, Lubrano, Accurso, De Luise V., Sirabella, Annunziata.

Centrocampisti: Di Spigna, Capone, Granato, Fiorentino, Arezzo, Vaiano.

Attaccanti: Cirelli, Jelicanin, Moccia, Castaldi, Cantelli, Roghi.