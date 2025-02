Ischia, rammarico lucano. L’autogol al 97’ fa sfumare la vittoria contro la 5a della classe

MATERA – ISCHIA 1-1

Serie D | Girone H | 23a Giornata

Un clamoroso recupero e una deviazione sfortunata tolgono il sorriso e la gioia all’Ischia Calcio. Il debutto di mister Antonio Foglia Manzillo viene macchiato da uno sfortunato autogol, gli isolani vanno soltanto vicinissimi ad una grande impresa: la sfida con il Matera termina con il punteggio di 1-1. Un risultato beffardo per il gruppo, ripreso al 98’ dagli avversari, dopo l’iniziale vantaggio realizzato da Giovanni Mattera. Il tecnico napoletano fa il suo esordio in panchina, ma non apporta modifiche alla formazione titolare: rispetto alla gara vista contro l’Angri, i gialloblù ripartono dagli stessi interpreti. In porta c’è Rizzuto, confermata anche la linea difensiva formata da Errico, Giuseppe Mattera e Pastore.

Sulle corsie spazio ancora per Giovanni Mattera e Onda, Vrdoljak guida il centrocampo con Giacomarro e D’Anna che completano il reparto. In attacco Talamo fa coppia con Piszczek, alla ricerca del riscatto. Le due squadre si studiano nelle fasi iniziali della gara, la prima occasione però è di marca isolana al 6’: un rimpallo favorisce Pastore che cerca la conclusione da buona posizione, Testagrossa non si fa sorprendere e neutralizza. La risposta dei padroni di casa arriva un minuto più tardi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Marigosu, si scatena un flipper e Rizzuto deve intervenire.

L’Ischia gioca con personalità e si porta al tiro anche al quarto d’ora con Talamo che tenta di impensierire la difesa avversaria dalla distanza: la sfera si spegne sul fondo. Al 16’ Giordani riceve in area e calcia, ma Rizzuto non corre particolari rischi e blocca. L’intensità del Matera aumenta e, pochi secondi dopo, Napolitano fa partire un diagonale che termina a lato. I lucani si affacciano in attacco anche al 18’ con un’altra iniziativa da parte di Giordani, Rizzuto para e fa ripartire gli ospiti. A metà primo tempo Piszczek prova a creare qualche difficoltà alla retroguardia di Torrisi, ma gli avversari chiudono in angolo. I biancazzurri tornano in zona offensiva al 25’ con Marigosu che chiama in causa l’estremo difensore gialloblù. Ghiotta chance per la formazione locale con Burzio che colpisce di testa in piena area e manda di poco alto. Il numero 7 sfiora il vantaggio al 27’, sul suggerimento di Kernezo: il tiro finisce lontano dal bersaglio. Alla mezz’ora Rizzuto respinge l’incornata di Burzio, servito da Casiello con un traversone. L’Ischia vuole approfittare di una disattenzione del reparto arretrato, Talamo trova l’opposizione di Testagrossa. La squadra di Torrisi costruisce una nuova azione con Giordani che spreca al 36’, sul ribaltamento di fronte Talamo non inquadra lo specchio della porta.

Il Matera resta in proiezione offensiva e impegna Rizzuto con Kernezo e Burzio, ma il match non si sblocca e all’intervallo resiste la parità. Foglia Manzillo non modifica lo scacchiere e conferma gli stessi calciatori ad inizio secondo tempo, al 51’ Onda pennella dalla sinistra per il tocco di Piszczek, Testagrossa non si fa trovare impreparato. Il risultato cambia al 54’, sono gli isolani a passare in vantaggio. Vrdoljak si incarica della battuta di un calcio di punizione e pesca Giovanni Mattera che, lasciato solo in area, batte il portiere di testa. Torrisi inserisce forze fresche, la reazione dei biancazzurri però è timida. Nella parte centrale della ripresa il tecnico ischitano sostituisce Pastore con Chiariello, a centrocampo invece c’è la staffetta Trofa-Giacomarro.

La rete di vantaggio non frena i campani che si difendono con ordine e vanno vicini al raddoppio con Talamo e con Piszczek. Il Matera colleziona corner senza pungere, l’Ischia controlla e nel finale si affida ad altri tre cambi, con Padulano, Desiato e Patalano scelti dal mister per dare imprevedibilità. La compagine ereditata da Foglia Manzillo prova a reggere all’urto e salva sul guizzo di Cavallo. Allo scadere si registra l’1-1 dei lucani, con la complicità di Errico che anticipa Rizzuto e devia nella propria porta. Beffa al fotofinish per i gialloblù agguantati al 97’, pari e patta allo Stadio Comunale XXI Settembre-Franco Salerno al triplice fischio. Tra una settimana si tornerà al Mazzella per lo scontro diretto con l’Ugento.

Il tabellino

Matera: Testagrossa, Baldi, Casiello, Paramatti (62’ Di Piazza), Burzio, Napolitano (65’ Sicurella), Kernezo, Marigosu, Zampa (79’ Cavallo), Giordani (59’ Oliveri), Bello. A disp.: De Giosa, Tomaselli, Carbone, Tazza, Basualdo Martinez. All.: Torrisi.

Ischia Calcio: Rizzuto, Pastore (67’ Chiariello), Onda (87’ Desiato), Errico, Talamo, Piszczek (82’ Padulano), Vrdoljak, Mattera Gio., D’Anna (91’ Patalano), Giacomarro (72’ Trofa), Mattera Giu. A disp.: Paduano, Colella, Bianchi, Castagna. All.: Foglia Manzillo

Arbitro: Cafaro (Alba- Bra).

Assistenti: Sibilio (Brindisi) e Minerva (Lecce).

Marcatori: 54’ Mattera Gio. (I), 97’ aut. Errico (M).

Ammoniti: Pastore (I), Talamo (I), Di Piazza (M), Marigosu (M), Mattera Gio. (I).

Angoli 16-2.

Durata: p.t. 45′, s.t. 54’.

Spettatori 1000 circa di cui una cinquantina ischitani.