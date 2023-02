Ischia, rabbia disattenzioni. Buonocore alza l’asticella: “non basta vincere”

Tre punti in cassaforte, il ritorno di Ciccio Brienza dopo gli stop delle ultime settimane e la forza di reazione della squadra, andata due volte in svantaggio. L’Ischia si afferma sul terreno da gioco del Villa Literno, mister Enrico Buonocore analizza così la partita del suo gruppo:

“L’importante è aver recuperato il doppio svantaggio, poi fondamentale anche il rientro di Brienza: ha fatto una mezz’ora straordinaria. Ci portiamo a casa questa vittoria, il risultato e i tre punti. Però dobbiamo migliorare perché sicuramente non abbiamo fatto una partita come mi aspettavo potesse fare la squadra. Dopo un minuto siamo andati sotto, poi abbiamo reagito e pareggiato. La seconda volta che sono arrivati in area di rigore, abbiamo subito il 2-1 e sbagliato alcune situazioni in difesa. Dopo abbiamo reagito, non volevamo perdere e non era facile. Loro sono calati negli ultimi venti minuti, siamo riusciti a fare questi due gol, ci portiamo a casa questa vittoria molto importante. Lo sappiamo che dobbiamo migliorare, l’aspetto positivo di oggi è stata la capacità di reazione nonostante le difficoltà. Si potevano fare il quarto e il quinto gol, dovevamo chiuderla ma non ci siamo riusciti. Non abbiamo più rischiato, dopo il 3-2 la partita è andata in cassaforte”.

Dove sono più arrabbiato?

“Sulle disattenzioni, noi di solito lavoriamo meglio in fase difensiva. La partita cambia se prendi gol dopo un minuto. Abbiamo sempre dovuto cercare di recuperare e vincere, non era facile anche perché il campo era molto grande. La squadra ha tenuto molto bene, non è una questione fisica perché abbiamo corso fino al 90’ e anche molto bene. È una questione mentale, le partite sono sempre meno e i punti in palio sempre più importanti. Dobbiamo sapere che noi per vincere dobbiamo crescere assolutamente a livello mentale e farlo anche in fretta perché poi possiamo avere delle sorprese. Col Villa Literno è andata bene, contro una squadra con qualità superiori forse non riusciamo a recuperarla”.

Sul gol annullato al Villa Literno: “La palla era palesemente fuori. L’arbitro ha capito male perché l’assistente ha detto di continuare, lui ha recepito male e ha convalidato il gol. Menomale che ci sia stato l’intervento del guardalinee perché altrimenti sarebbe stata una beffa incredibile e non sarebbe stato giusto. La palla non è entrata e non era nemmeno sulla linea, ma molto prima”.

Le prossime partite saranno fondamentali: “Abbiamo questa partita importante contro l’Atletico Calcio e poi ci sarà il Casoria, ma non dobbiamo dimenticare anche Pompei e Napoli United. Il calendario sarà difficile, ma forse contro queste squadre riusciamo ad esprimerci meglio. Contro quelle di bassa classifica abbiamo avuto qualche difficoltà. Non possiamo sbagliare o farlo il meno possibile, altrimenti le squadre che ci stanno dietro non mollano. Non dobbiamo mollare neppure noi, può diventare problematico arrivare a poche partite sotto”.