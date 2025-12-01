Ischia protagonista ai Mondiali di Sports Chanbara.Sul podio Giulia Patalano e Daniel Di Meglio

Il tatami della Kyosuka Arena di Yokosuka, in Giappone, ha restituito all’Italia e all’isola d’Ischia un’immagine di sport pulito, giovane e sorprendentemente competitivo. Il 49° Campionato del Mondo di Sports Chanbara, che ha riunito circa seicento atleti provenienti da tutto il mondo, non è stato soltanto una rassegna di altissimo livello tecnico, ma anche il palcoscenico di un risultato destinato a restare nella memoria dello sport isolano.

In una Nazionale completamente rifondata, con un’età media tra i 19 e i 20 anni e con molti atleti all’esordio mondiale, l’Italia ha chiuso la manifestazione con tre medaglie d’argento e due di bronzo nelle competizioni individuali, a cui si sono aggiunti due argenti e un bronzo nelle gare a squadre. Un bilancio lusinghiero, se si considera il valore degli avversari e il livello delle nazionali presenti, a partire dal Giappone padrone di casa e dalla Francia, tradizionalmente tra le scuole più forti al mondo.

In questo contesto di altissimo profilo internazionale brillano in modo particolare le prestazioni degli atleti ischitani. Giulia Patalano, appena maggiorenne, allieva dell’Istituto Tecnico “E. Mattei” di Casamicciola Terme e portacolori dell’Accademia Arti Marziali Isola d’Ischia, ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Assoluti Femminili Dan, specialità Choken Morote. Un risultato di enorme peso, arrivato al debutto nella massima categoria mondiale, dopo i successi ottenuti in ambito europeo da junior. La sua gara è stata un crescendo di concentrazione, tecnica e controllo emotivo, culminato in una finale combattuta fino all’ultimo colpo contro avversarie con anni di esperienza internazionale alle spalle.

Accanto a lei, un altro nome che ha portato in alto l’isola è quello di Daniel Di Meglio, anche lui neomaggiorenne, proveniente dallo stesso vivaio isolano. Per lui è arrivata una prestigiosa medaglia di bronzo nella competizione a squadre di Kihon Dosa, insieme a Giada Chichierchia e Asja Antonucci, ma il suo contributo alla spedizione italiana va ben oltre il podio. Il suo inserimento tra gli Assoluti ha rappresentato un salto netto in una dimensione più dura e selettiva, affrontata però con maturità e determinazione, confermando quanto il lavoro svolto sull’isola stia producendo frutti concreti.

Le imprese di Giulia Patalano e Daniel Di Meglio si inseriscono in un quadro complessivo che ha visto la Nazionale distinguersi in più specialità. Jacopo Mercone è diventato Vice Campione del Mondo nella categoria Assoluti Maschili 1° Dan, specialità Choken Free Style, mentre Valentina Varricchio ha conquistato l’argento negli Assoluti Femminili Dan, specialità Kodachi. Medaglie di bronzo sono arrivate anche con Asja Antonucci e Giuseppe Sicurezza, a conferma di una squadra giovane ma già competitiva.

Storiche anche le prestazioni delle squadre azzurre, seconde del Datotsu Maschile con Gianluca Galbiati, Andrea Salzano e Samuele Salzano, e nel Datotsu Femminile con Valentina Varricchio, Asja Antonucci e Serena Di Leva, oltre al bronzo nel Kihon Dosa con la formazione che ha visto protagonista lo stesso Daniel Di Meglio.

A sottolineare il valore di questi risultati è stato il direttore tecnico della Nazionale, Shihan Diego Falco, che ha parlato di una pagina storica per lo Sports Chanbara italiano, evidenziando come il valore di questi secondi e terzi posti sia persino superiore a quello di titoli vinti da squadre esperte, perché ottenuti da un gruppo giovanissimo contro avversari molto più navigati. Un riconoscimento che dà ancora più peso all’impresa degli atleti isolani, capaci di reggere il confronto con il gotha mondiale della disciplina.

Per Ischia si tratta di qualcosa che va oltre le medaglie. Il percorso di Giulia Patalano e Daniel Di Meglio, cresciuti sportivamente sull’isola e formati in una realtà locale come l’Accademia Arti Marziali Isola d’Ischia, dimostra che anche da un territorio piccolo e periferico possono nascere eccellenze capaci di salire sul podio mondiale. Il loro esordio tra gli Assoluti, subito coronato da risultati, diventa così simbolo di una generazione che ha talento, disciplina e prospettiva.

Dal tatami giapponese a Casa Ischia, il messaggio è chiaro: lo Sports Chanbara isolano non è più solo una promessa, ma una realtà che inizia a farsi rispettare anche sul palcoscenico più difficile e prestigioso del mondo.