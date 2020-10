Ischia, proroghetta per i dirigenti fino al 31.12, poi arrivano i fratelli dei funzionai regionali?

Con il decreto numero 31 del sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, sono stati confermati i funzionari e i dirigenti del comune di Ischia. Un atto come tanti altri, senza sorprese e che conferma come la vista del sindaco di Ischia sia a corto raggio. La proroga al 31 dicembre 2020, infatti, è subordinata alle manovre legate al fabbisogno.

Un fabbisogno nascosto ai più perché reso illeggibile nella pubblicazione all’albo pretorio, una sorta di giochetto delle tre carte, che prevede lo scorrimento delle graduatorie valide nei comuni dell’isola d’Ischia.

Una sorta di “alternanza” così come la definisce la giunta che non ha ratio e che, manco a farla apposta, è tradita dalle azione compiute dagli altri comuni. Barano e Serrara Fontana, infatti, bandiscono altri concorsi o scorrono le proprie graduatorie e non quelle di altri comuni.

Ma gli aspetti interessanti del decreto numero 31 del 2020 del sindaco Enzo sono due.

Il primo, appunto, è la scadenza a breve. Il secondo, invece, è la durata di Paola Mazzella a capo dell’Ufficio di Piano. La pressione del gruppetto lacco-foriano, evidentemente, inizia a farsi sentire. Non è escluso, infatti, che in cambio della condivisione della “golden” graduatoria C1, quella della first lady, sul tavolo ci sia il cambio della direzione dell’ufficio di piano che, come tutti ricorderemo, Ischia riuscì ad ottenere grazie all’esclusione di Nunzia Piro dal Coordinamento perchè una semplice consigliera comunale.

Staremo a vedere….