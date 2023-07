Ischia, prorogati al 30 settembre i termini per le manifestazioni di interesse ad alienare compendi immobiliari

Gli edifici e le aree acquisiti al patrimonio pubblico saranno utilizzati per i programmi di rigenerazione urbana e per realizzare piani di insediamento a favore dei cittadini con immobili da delocalizzare. Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse ad alienare compendi immobiliari localizzati nell’isola di Ischia da destinare alla delocalizzazione di parte degli edifici danneggiati dal terremoto del 2017. La nuova scadenza è stata fissata al 30 settembre prossimo. La proroga è stata firmata oggi dal Commissario Straordinario per la ricostruzione post-sisma, Giovanni Legnini.

La proroga del bando arriva a pochi giorni dall’ordinanza 24 del 21 luglio del 2023 relativa alla delocalizzazione degli edifici danneggiati sia dal terremoto del 2017 che dalla frana del 2022, in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti. Il provvedimento prevede, tra l’altro, che il Commissario, in alternativa alla concessione del contributo per la delocalizzazione, possa acquisire al patrimonio pubblico edifici o aree esistenti o dismesse per realizzare programmi di insediamento a favore dei cittadini con immobili danneggiati da delocalizzare. Interventi che saranno poi oggetto di provvedimenti ad hoc, previa intesa con la Regione e i Comuni competenti.

Fino ad ora sono due le manifestazioni di interesse pervenute alla struttura commissariale e, in particolare, quella relativa al complesso del Pio Monte della Misericordia a Casamicciola.

“Con la proroga dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse – dichiara il Commissario, Giovanni Legnini – intendiamo verificare in tempi ragionevoli la possibilità concreta di acquisire nuove aree o edifici da destinare agli interventi di rigenerazione urbana e di riuso del patrimonio edilizio esistente, dando nuove opportunità di insediamento ai cittadini degli edifici che dovranno essere delocalizzati sulla base delle indicazioni del Piano della Ricostruzione che sarà adottato dalla Regione subito dopo il Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino”.

Le modalità per l’invio delle manifestazioni di interesse restano le stesse del precedente avviso pubblicato sul sito della Struttura Commissariale (http://sismaischia.it/wp-content/uploads/2023/04/Avviso-emergenza-abitativa.pdf ).

