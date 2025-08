Ischia promossa da Goletta Verde: acque pulite e nessuna criticità ambientale

Ischia si conferma un’eccellenza del mare campano. I campionamenti effettuati da Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente, hanno rilevato che tutti e quattro i punti analizzati sull’isola rispettano i limiti di legge. Dalla spiaggia del Muro Rotto a quella di Chiaia a Forio, passando per Casamicciola e il Rio Corbore, Ischia dimostra una gestione attenta e virtuosa delle sue risorse idriche.

Un risultato in netto contrasto con il resto della Campania, dove il 52% delle acque monitorate è risultato oltre i limiti, con situazioni critiche concentrate soprattutto in corrispondenza delle foci di fiumi e canali. Particolarmente allarmante il quadro della provincia di Salerno, dove 9 dei 12 punti controllati sono risultati inquinati.

Legambiente denuncia ancora una volta la fragilità del sistema di depurazione campano, con oltre due terzi del carico inquinante regionale associato ad agglomerati in infrazione rispetto alle direttive europee. A ciò si aggiunge l’assenza di segnaletica nei luoghi non balneabili: nel 77% dei casi non erano presenti cartelli informativi.

La campagna di Goletta Verde, giunta alla sua 39esima edizione, continua a navigare lungo le coste italiane per richiamare l’attenzione sulla tutela del mare e sulla necessità di interventi concreti contro l’inquinamento. In questo scenario, Ischia rappresenta una rara e significativa buona notizia.

La direttrice di Legambiente Campania, Francesca Ferro, sottolinea che il monitoraggio di Goletta Verde non intende fornire patenti di balneabilità – compito che spetta ad altri enti – ma segnalare situazioni critiche sul territorio, specie in aree dove impianti di depurazione e reti fognarie risultano inadeguati. “Esistono fondi già stanziati per migliorare la situazione – ricorda – ma serve uno sforzo concreto da parte delle istituzioni, perché ancora troppi reflui finiscono in mare senza un trattamento adeguato”.