Ischia, progetto da 2 milioni e mezzo per gli allagamenti a Ischia Ponte

Enzo Ferrandino candida a contributi statali un intervento di riqualificazione e risanamento del borgo di Ischia Ponte che nei fatti è destinato alla messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, in considerazione dei frequenti allagamenti che si verificano anche in quella zona.

Nella delibera di Giunta ha approvato il documento preliminare alla progettazione dell’intervento denominato “Riqualificazione e risanamento di ambiti urbani e stradali del borgo storico di Ischia Ponte” si richiama il decreto del Ministero dell’Interno del 14 luglio 2025, con cui «sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza che i Comuni devono utilizzare per la richiesta di contributo, per le annualità 2026-2027-2028, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio».

Quadro economico: Importo complessivo dell’intervento € 2.500.000, di cui € 1.699.000 destinati ai lavori e la restante parte a somme a disposizione dell’Amministrazione

Per i Comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti, come nel caso di Ischia, si può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio nel limite massimo di 2.500.000 euro.

Inoltre il contributo erariale «può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, secondo il seguente ordine di priorità: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientemente energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici e di altre strutture di proprietà dell’ente».

L’Amministrazione comunale ha deciso di aderire all’avviso e la delibera evidenzia che «è interesse prioritario per il Comune di Ischia richiedere l’erogazione del contributo di che trattasi per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, in particolare di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza del rischio idraulico o di frana».

E’ stato pertanto fornito indirizzo all’Ufficio tecnico di elaborare il D.I.P. «per la riqualificazione del Borgo di Ischia Ponte oggetto di continui allagamenti». Il documento preliminare alla progettazione presenta ovviamente un importo complessivo di 2.500.000 euro, di cui 1.699.000 destinati ai lavori.

La Giunta ha dovuto anche provvedere alla variazione in via d’urgenza del bilancio 2025/2027 per l’inserimento della somma.

Cronoprogramma: L’esecuzione dei lavori è prevista in 12 mesi dalla consegna, con inizio programmato entro il primo trimestre del 2026.

Il decreto ministeriale pone dei “paletti” ben precisi, stabilendo che ai fini dell’ammissibilità del contributo «le richieste devono contenere il quadro economico dell’opera (importo complessivo), il cronoprogramma dei lavori (piano dei costi), le informazioni riferite alla tipologia dell’opera nonché il codice unico di progetto (CUP) valido e correttamente individuato in relazione all’opera…». Ancora, «le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nel documento unico di programmazione degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell’ambito territoriale del comune».

Come detto la Giunta ha approvato il D.I.P., la variazione al bilancio e al DUP 2025-2027, che dovranno essere ratificate dal Consiglio comunale, nonché l’integrazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027.

Rup è stata nominata l’arch. Consiglia Baldino, responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici. La delibera è immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di perfezionare la candidatura.

Parte la “corsa” al finanziamento. L’auspicio è che, in caso di esito positivo, l’intervento che si andrà a realizzare servirà realmente ad eliminare la criticità degli allagamenti a cui è soggetto il borgo.