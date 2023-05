Ischia, progetto aggiornato per l’area di interscambio a Fondobosso

Procede l’iter del progetto “rispolverato” dall’Amministrazione comunale di Ischia per la realizzazione della famosa area di interscambio e di sosta per la messa in sicurezza della viabilità del comune a Fondobosso. Un primo stralcio da finanziare con fondi del Pnrr destinati alla rigenerazione urbana e alla mobilità sostenibile. Il primo progetto di fattibilità tecnico-economica era infatti stato approvato dalla Giunta già nel 2021, ma presentava complessivamente un importo troppo cospicuo, che è stato dimezzato fino a sfiorare comunque i 5 milioni di euro.

La candidatura al finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno e la sua accettazione per il progetto compiutamente denominato “Realizzazione di un’area interscambio e di sosta per la messa in sicurezza della viabilità del comune di Ischia – I stralcio via Fondobosso potenziamento delle infrastrutture della mobilità sostenibile con la realizzazione di un parcheggio interrato” ha comportato l’obbligo di adeguare la progettazione alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ad aprile era stato quindi affidato all’ing. Romano Bernardo con studio a Lacco Ameno il servizio di ingegneria e architettura (costo oltre 37mila euro). L’incarico di verifica preventiva della progettazione era stato invece affidato alla società “IPROGETII STP” di Ischia per un importo complessivo di 31.599,74 euro.

Il progetto è stato redatto, verificato e aggiornato e infine validato dal rup, l’arch. Carmine Prevenzano.

L’importo complessivo del progetto di fattibilità tecnico-economica ora approvato dalla Giunta ammonta a 4.976.808,61 euro, di cui 3.530.453,84 per i lavori. Ora si dovrà passare alle fasi successive, a partire dalla progettazione definitiva e poi alla gara per aggiudicare il succulento appalto.

Un megaprogetto caro al sindaco Enzo Ferrandino, i cui esiti ed impatti su tutta l’area interessata e sul traffico nel comune si potranno verificare solo ad opera ultimata.