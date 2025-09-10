mercoledì, Settembre 10, 2025
Ischia, prelievo ok. Revocato il divieto di balneazione

Un solo campione fuori norma, pioggia e burocrazia hanno messo in ginocchio Ischia. Poi il mare ha fatto giustizia, svelando i limiti di un sistema di controlli che ignora il buon senso

Come volevasi dimostrare, il divieto di balneazione imposto dall’ARPA Campania ad Ischia dopo un singolo prelievo fuori norma è stato revocato. Nessun intervento straordinario, nessuna bonifica mirata: è stato semplicemente il mare, con il suo naturale ricambio, a ripristinare condizioni ottimali dopo che la pioggia dei giorni scorsi – complice anche la mano di qualche “furbetto” – aveva temporaneamente compromesso la qualità delle acque.

È la conferma di quanto già denunciato più volte: la gestione dei prelievi da parte dell’ARPA e, soprattutto, la loro calendarizzazione rigida e prestabilita a inizio anno rappresentano un errore metodologico. Continuare a ignorare le variabili meteorologiche, come i temporali che incidono pesantemente sui risultati, significa perseverare in una prassi che non tutela né i cittadini né l’immagine del territorio.

La qualità delle acque ischitane è attestata dallo stesso storico dell’Agenzia regionale: parlare di eccellenza non è retorica, ma un dato consolidato. Eppure, emanare un divieto di balneazione sulla base di un singolo campionamento è un metodo che rischia di minare la credibilità del sistema di monitoraggio, oltre a gettare discredito su una località turistica che vive di mare e turismo.

Invocare una normativa diversa, più aderente alla realtà e meno cieca rispetto alle contingenze, non significa ribellarsi alla legge, bensì chiedere buon senso. Sarebbe sufficiente, in casi legati a fenomeni meteorologici straordinari, prevedere un secondo prelievo immediato accompagnato da un avviso cautelativo. Una simile misura avrebbe il pregio di garantire maggiore serietà e trasparenza alle istituzioni, evitando di penalizzare intere comunità sulla base di un dato isolato e non sempre verificabile con assoluta certezza.

La situazione attuale, al contrario, espone imprenditori, amministrazioni e cittadini a un danno di immagine e mediatico sproporzionato rispetto alla realtà dei fatti. Bastano poche ore di pioggia e un campione fuori norma per trasformare la percezione del mare in un problema di salute pubblica, salvo poi scoprire, dopo qualche giorno e senza alcuna azione concreta, che tutto è tornato nella normalità.

Ciò che serve davvero non è la difesa di chi inquina – che va perseguito senza esitazioni – ma la tutela delle comunità da una macchina burocratica che, così com’è, appare inefficiente e poco credibile. Serve senso di responsabilità, e servono amministratori capaci di rappresentare con fermezza le istanze dei territori, affinché le norme non diventino strumenti di danno economico e sociale.

Perché il paradosso è evidente: un mare che, dati alla mano, resta tra i più puliti e monitorati d’Italia rischia di essere raccontato come il contrario a causa di procedure mal concepite e prive di elasticità. E questo, a stagione turistica in corso, non è solo un problema tecnico, ma un grave errore politico.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

