Ischia: predisposto il Piano degli interventi di somma urgenz

A due mesi dalla frana che si è abbattuta su Casamicciola Terme, il Commissario per la ricostruzione post sisma e per l’emergenza a Ischia, Giovanni Legnini, illustrerà nel corso di una videoconferenza stampa, alle 11.30, il Piano degli interventi urgenti appena trasmesso al Capo Dipartimento della Protezione Civile e l’Ordinanza, che sarà varata domani stesso, che ne attua una prima parte.

Il Piano degli interventi urgenti è articolato in tre fasi di attuazione, la prima di immediata attuabilità e che dovrà essere oggetto di specifica delibere del Consiglio dei ministri, le altre due da approfondire e definire anche tenendo conto delle disposizioni del decreto-legge oggi convertito in legge dal Senato. Una prima fase contempla quelli di immediata esecuzione, eseguibili senza ulteriori adempimenti, e la progettazione degli interventi più complessi, ma da effettuare al più presto, per un importo complessivo di 47 milioni di euro. La seconda fase vedrà il finanziamento e l’attuazione delle opere di somma urgenza per le quali è necessario almeno un primo livello di progettazione, per un importo di circa 93 milioni di euro. L’ultima fase riguarderà gli interventi strutturali di messa in sicurezza di tutto il territorio dell’isola per il quale si è sin qui provveduto solo ad una prima ricognizione sommaria del fabbisogno proposta dai Soggetti Attuatori.

Nel corso dell’incontro, che si terrà in via telematica, il Commissario presenterà alla stampa anche il testo di una nuova, articolata, Ordinanza, che sarà emessa domani stesso, con la quale si dà avvio a una serie di attività per la messa in sicurezza del territorio affidate al Soggetto attuatore SMA Campania. Alla conferenza stampa interverrà anche il Commissario prefettizio del Comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra, che illustrerà il progetto della sala operativa di protezione civile e i tempi di attivazione della stessa.