ISCHIA POWERFIT chiude l’anno col bronzo: terzo posto nazionale al 5° Campionato Assoluto FIAP

L’ultima fatica sportiva del 2025 regala alla ISCHIA POWERFIT un risultato di grande prestigio. Alla finale del 5° Campionato Assoluto FIAP di powerlifting completo, la squadra isolana conquista il terzo posto nella classifica nazionale a squadre, un traguardo che assume peso specifico se si considera il lotto: venti team in gara, alcuni dei più strutturati d’Italia.

Le finali maschili si sono disputate dal 31 ottobre al 2 novembre a Roma, mentre quelle femminili si sono tenute a Marigliano il 15 e 16 novembre, completando un percorso che ha messo alla prova tecnica, forza e continuità degli atleti.

La prestazione più brillante in campo maschile porta il nome di Samuel Scotto di Gregorio, juniores del peso medio leggero, capace di agguantare un terzo posto di enorme valore con un totale da 587,5 chili, in una categoria dominata da atleti di primissimo livello. Subito dietro, il compagno di squadra Wanel Sosa, impegnato nel peso medio juniores, che con 622,5 chili sfiora il podio, chiudendo al quarto posto ma mostrando un progresso netto rispetto ai suoi precedenti massimali.

Al femminile, la squadra mette insieme un mosaico di prestazioni solide e cariche di prospettiva. Celine D’Abundo, peso leggero, festeggia l’ultima gara da juniores conquistando un terzo posto prezioso e soprattutto due record: 133 chili nello squat e 345,5 nel totale complessivo, confermando la sua costanza ai vertici. Diana Malygina, juniores del peso leggero, centra il record personale in panca con 73,5 chili e chiude con un totale di 321, arrivando a un passo dal podio. Per Chiara Garofalo, peso medio leggero e ultima gara da cadetta, arriva un ingresso nelle prime dieci che vale più di un piazzamento, perché spalanca la porta alla categoria juniores con un totale di 325 chili, quasi venti oltre il suo precedente limite.

Buoni segnali emergono anche dalle atlete più giovani. Alessandra Cosentino, cadetta del peso leggero, affronta una categoria complicata ma trova la soddisfazione di migliorare di 35 chili il suo record personale, raggiungendo 282,5 chili totali. Rosa Costa, juniores del peso leggero alla sua prima gara, si difende con determinazione chiudendo a 287,5 chili e mostrando subito grinta e predisposizione. Prima esperienza anche per Melania Buonomano, senior del peso medio, che in una delle categorie più dense di talento riesce a totalizzare 302,5 chili, mentre Alexandra Lambitelli, senior del peso medio leggero, debutta con personalità e conquista un posto nella top six grazie a un totale da 345 chili.

Il risultato complessivo, quello che vale il podio, racconta di una squadra che ha lavorato con metodo e continuità, portando in pedana nove atleti capaci di significativi miglioramenti. Con la finale FIAP si chiude la stagione agonistica del 2025, ma il riposo durerà poco: la ISCHIA POWERFIT è già al lavoro per la prima gara del 2026, fissata per marzo, ancora una volta a Marigliano. Una pagina si chiude, un’altra è già pronta per essere sollevata.