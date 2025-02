Ischia Powerfit brilla alla Sparta Cup 2025: quattro record italiani e giovani talenti in ascesa

Quanto sacrificio e quanta determinazione servono per diventare delle vere eccellenze? Se c’è un luogo che ha sempre saputo forgiare talenti, è proprio l’isola d’Ischia, terra di giovani che mettono cuore, passione e dedizione in ciò che fanno. Lo hanno dimostrato ancora una volta gli atleti della Ischia Powerfit, protagonisti di una straordinaria prestazione alla Sparta Cup 2025 di Latina, competizione di powerlifting valida per le qualificazioni ai Mondiali WDFPF di single lift.

Il team ischitano ha lasciato il segno, portando a casa ben quattro nuovi record italiani e una serie di piazzamenti di prestigio. Un risultato che conferma il valore di questi ragazzi e della loro determinazione a superare i propri limiti.

I protagonisti della gara

Tra le giovani promesse della squadra, spicca Alessandra Cosentino, che, alla sua prima esperienza in gara nella categoria cadetti peso leggero (16 anni), ha ottenuto un ottimo terzo posto grazie a un Squat da 82,5 kg, stabilendo così un nuovo record italiano di categoria. La sua prova di Panca, con 45 kg sollevati, ha confermato il grande potenziale di questa giovanissima atleta.

Prestazione eccezionale anche per Chiara Garofalo, che ha dominato la categoria cadetti pesi medi conquistando il primo posto. Con un Squat da 125 kg, ha superato di ben 15 kg il precedente record italiano, dimostrando una grande crescita atletica. Ha completato la sua gara con una solida prova di Panca da 65 kg, consolidando il suo primato.

Non è stata da meno Celine D’Abundo, che nella categoria juniores peso leggero si è piazzata seconda, riuscendo a superare atlete di peso superiore e stabilendo un nuovo record di Squat con 127,5 kg sollevati, ben 15 kg in più rispetto al precedente primato. Anche lei ha chiuso con una Panca da 65 kg, confermandosi tra le migliori della competizione.

A distinguersi nella stessa categoria juniores è stata anche Diana Malygina, che ha conquistato un prestigioso secondo posto battendo il record italiano di Panca con 72,5 kg, superando di oltre 10 kg il precedente primato. Il suo Squat da 110 kg ha confermato un’ottima preparazione e una grande competitività.

Tra i senior, Anna Restituto, in una categoria particolarmente combattuta come quella dei pesi medi, ha sfiorato il podio, piazzandosi quinta con un Squat da 110 kg e una Panca da 65 kg, dimostrando grande grinta e determinazione.

Infine, nella categoria juniores peso medio, Wanel Sosa ha affrontato il suo debutto in pedana in un gruppo con oltre quindici atleti di altissimo livello. Pur in una competizione così serrata, è riuscito a classificarsi settimo, sollevando 190 kg di Squat e 117,5 kg di Panca, un risultato che lascia ben sperare per il suo futuro sportivo.

Verso nuove sfide

Questi ragazzi rappresentano un esempio concreto di come talento e duro lavoro possano portare a traguardi straordinari. Ma la loro corsa non si ferma qui: la Ischia Powerfit è già in preparazione per il prossimo appuntamento, il 15 marzo a Marigliano, dove gli atleti gareggeranno nella specialità stacco da terra, continuando così la rincorsa ai Mondiali.

Ischia non è solo mare e tradizione, ma anche passione, energia ed eccellenza sportiva. E grazie a questi giovani atleti, il nome dell’isola continua a brillare nel panorama sportivo nazionale.