Ischia, posta in palio altissima. Mario Lubrano: “Brienza per noi è fondamentale”

Una vittoria da godersi in poco tempo, l’Ischia è entrata già nella fase clou della settimana d’avvicinamento alla sfida casalinga contro l’Atletico Calcio. La capolista, sempre con un vantaggio minimo sulla concorrenza, non può permettersi altri passi falsi perché dalle retrovie c’è pressione e poco margine d’errore. Il direttore sportivo Mario Lubrano ha commentato la prestazione sulla terraferma del gruppo isolano: “A Villa Literno abbiamo conquistato tre punti importanti, in questo momento del campionato è la cosa più importante, soprattutto alla luce del pareggio della settimana precedente contro il Massa Lubrense. Era importante tornare alla vittoria, la partita non è stata semplice perché c’era un campo particolare e loro avevano tante motivazioni. Poi la partita è iniziata male con quell’episodio dopo pochi secondi che ci ha visto subito andare sotto.

L’abbiamo rimessa in careggiata, ma è seguito l’episodio del 2-1 che è arrivato nel nostro miglior momento. La squadra è stata brava, ancora una volta, a reagire nel secondo tempo come successo già a Capri. È un’altra rimonta da grande squadra che ci fa ben sperare per il futuro. C’è qualcosa da analizzare, ma sarà sicuramente bravo mister Buonocore a farlo in settimana. Ci prendiamo questi tre punti con grande soddisfazione e andiamo avanti”.

C’è bisogno del giusto atteggiamento per affrontare i prossimi impegni in programma, ne è sicuro Lubrano che spinge la squadra a non abbassare la guardia: “Sempre con lo spirito battagliero e combattivo che ci ha contraddistinto dall’inizio del campionato. Non dobbiamo perdere la nostra identità e la nostra filosofia che ci ha portato ad ottenere risultati importanti sin dall’inizio. Poi chiaramente la posta in palio è altissima in queste partite perché ogni squadra ha un motivo per entrare in campo col coltello tra i denti. Noi però abbiamo la fortuna di poter contare solo su noi stessi, di guardare esclusivamente al nostro cammino. Restiamo concentrati, domenica per domenica, a partire dalla prossima in casa contro l’Atletico Calcio e poi ci giocheremo queste nove finali sempre al massimo della concentrazione”.



Infine, una battuta sul prezioso rientro di Ciccio e i complimenti estesi all’intero spogliatoio per l’impressionante percorso: “L’apporto di Brienza sarà fondamentale, infatti è mancato molto in queste settimane. Ha avuto dei problemini, è stato anche un po’ sfortunato, però ora è rientrato e l’ho visto bene già negli allenamenti. Contro il Villa Literno ha dato quella marcia in più dal momento del suo ingresso in campo, ha portato ordine nelle idee della squadra per condurci alla vittoria. È un giocatore fondamentale per noi, al di là del nome e del bagaglio d’esperienza, ma proprio per la qualità. È quel giocatore che in ogni momento di ogni singola partita ti trova la giocata giusta. È una luce importante nel nostro gruppo, ma faccio i complimenti a tutti i ragazzi per ciò che stanno facendo, ora è arrivato il momento giusto e serve l’aiuto di tutti per cercare di vincere questo campionato”.