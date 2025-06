Ischia, ponte del 2 giugno da record: quale alta stagione al via? | #4WD

Il ponte del 2 giugno appena trascorso ha lasciato dietro di sé numeri da capogiro e immagini da cartolina per l’isola d’Ischia. Complice il meteo favorevole e la voglia di evasione che, puntuale, si riaffaccia con l’arrivo dell’estate, l’isola ha registrato il tutto esaurito in ogni ordine di posti. Dalle strutture alberghiere ai B&B, dai ristoranti ai lidi balneari, dai bar ai negozi del centro, nessuno è rimasto escluso da quella che si può ormai definire una vera e propria “invasione pacifica” di turisti italiani e stranieri.

Un banco di prova superato a pieni voti, dunque, che ha trasformato il ponte della Festa della Repubblica in un vero e proprio battesimo dell’alta stagione turistica. I traghetti e gli aliscafi hanno viaggiato a pieno ritmo, le strade si sono riempite di passeggiate allegre, le spiagge hanno fatto registrare presenze da Ferragosto e la movida serale, dove ancora esistente, ha animato il by night di tanti avventori soddisfatti. Se da un lato c’è la soddisfazione degli operatori turistici – molti dei quali raccontano di turni infiniti e fatiche da record ma anche di incassi finalmente all’altezza delle aspettative – dall’altro si apre ora una riflessione più profonda e necessaria: quanto è pronta Ischia a reggere questo ritmo per tutta l’estate?

Infatti, quello appena passato è stato un ponte. Una concentrazione di presenze esplosa in pochi giorni, ma che presto ci si augura possa diventare la norma se i flussi dovessero mantenersi più o meno costanti da qui a fine settembre, o magari anche oltre. La domanda, dunque, è legittima: l’isola ha gli strumenti organizzativi, logistici e infrastrutturali per sostenere correttamente una pressione turistica così intensa e prolungata?Le prime criticità, in realtà, si sono già intraviste: traffico intenso, difficoltà nei trasporti pubblici, code ai punti di accesso principali, ritardi nei collegamenti marittimi nei momenti di picco. Piccoli segnali che, se trascurati, potrebbero diventare problemi più seri nel cuore della stagione.

C’è poi un’altra questione da non sottovalutare: quella della qualità e della sostenibilità. Un turismo così massiccio rischia, in alcuni casi, di mettere a dura prova non solo il gradimento e le intenzioni di tornarci da parte dei turisti di questi periodi, ma anche l’equilibrio ambientale dell’isola, già fragile per sua natura. Rifiuti, consumo idrico, tutela delle spiagge e dei sentieri naturalistici: tutto va pianificato e gestito con attenzione per non compromettere la bellezza che rende Ischia una meta tanto ambita.

Ma la sfida più interessante riguarda forse la capacità di attrarre visitatori anche nei periodi “normali”. L’affluenza record del ponte del 2 giugno ha dimostrato che il fascino di Ischia è intatto, potentissimo. Resta da capire se e come l’isola saprà continuare a essere protagonista nel cuore della settimana, a luglio come a settembre ed escludendo l’abituale full booked di agosto, anche in assenza di festività che stimolino partenze di massa.La qualità dell’offerta farà la differenza: servizi efficienti, accoglienza autentica, esperienze originali, promozione mirata, finora valori quasi sconosciuti (in particolare per le amministrazioni comunali in carica). Se la nostra Isola saprà ritrovare tutto questo e puntarlo all-in senza troppi indugi, allora potrà davvero consolidarsi come una delle mete più amate del Mediterraneo, non solo per i lunghi weekend, ma per vacanze vere e proprie, piene e appaganti.In sintesi, il ponte del 2 giugno ha acceso i motori di una stagione che si preannuncia entusiasmante, ma anche impegnativa. Ora spetta all’isola – e a chi la vive e la gestisce – dimostrare di essere all’altezza della sua fama. I visitatori hanno già dato il loro verdetto: ci sono, e ci vogliono tornare. E noi?