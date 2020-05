Ischia, poliziotti aggrediti. De Lieto: “Ormai é una moda, necessario l’inasprimento delle pene

Comunicato Stampa | Ieri sera, Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Ischia (NA), nel corso di un regolare turno di servizio di controllo del territorio in località via delle Terme, sono intervenuti per procedere all’accertamento di un nutrito gruppo di persone che stazionavano a distanza ravvicinata e prive delle mascherine. Durante detta fase i poliziotti invitavano il gruppo di persone ad indossare le mascherine ed a sciogliere l’assembramento di fatto costituitosi. A tal riguardo, un ragazzo aggrediva gli operatori di Polizia colpendo con calci e pugni. Gli agenti, una volta bloccato il giovane, procedevano al fermo dello stesso con la rituale compilazione degli atti di competenza. Sulla vicenda è intervenuto Antonio de Lieto, Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia LI.SI.PO. – che ha dichiarato – “Gli uomini e le donne della Polizia di Stato tutti i giorni rischiano la propria incolumità, per assicurare ordine e sicurezza a tutti i cittadini. L’aggressione verificatasi ad Ischia, a danno dei due poliziotti durante lo svolgimento del proprio servizio, è la prova – a giudizio del LI.SI.PO.- che aggredire gli operatori delle Forze dell’Ordine è diventata una moda. Anche gli operatori di Polizia sono figli del Popolo e non meritano queste squallide aggressioni da parti di taluni individui. Il tributo di sangue versato dagli operatori della sicurezza è enorme – ha continuato de Lieto – ragion per cui non è più rinviabile l’inasprimento delle pene ed a tal proposito il LI.SI.PO. – ha concluso de Lieto – chiede l’intervento del Ministro dell’interno e del Presidente del Consiglio finalizzato a legiferare norme più severe e carcere certo e duro per chi si rende responsabile di tali brutali atti”.

Immagine di repertorio