Ischia piange Pasquale Trani, uomo di impegno e di passioni

Attivista instancabile per il Comune Unico e presenza costante sugli spalti del Mazzella accanto al figlio Flavio, ha lasciato un segno profondo nella vita civile e sportiva dell’isola

La comunità ischitana si stringe nel ricordo di Pasquale Trani, salutato in queste ore con un sentimento di commozione che accomuna chiunque lo abbia conosciuto. Figura discreta e al tempo stesso determinata, Trani ha saputo coniugare umiltà e sensibilità con un impegno costante, che lo ha reso una presenza imprescindibile nelle battaglie civili e sociali dell’isola. La sua voce, sempre limpida e coerente, si è levata instancabilmente in difesa del bene collettivo.

Il sogno che più di ogni altro lo ha accompagnato, quello del Comune Unico per Ischia, è stato il centro della sua azione pubblica. Con convinzione e passione, Pasquale ha continuato fino all’ultimo a sostenere questa battaglia, considerandola una scelta di modernità e di responsabilità verso le nuove generazioni. Il suo impegno era animato dalla certezza che solo attraverso l’unità amministrativa l’isola avrebbe potuto affrontare con forza e compattezza le sfide future.

Accanto all’attivismo e all’impegno civico, negli ultimi anni aveva trovato nell’arte una dimensione intima e personale, un mezzo con cui comunicare emozioni, riflessioni e bellezza. I suoi lavori erano specchio della sua sensibilità e diventavano, per chi li osservava, una finestra aperta sul suo animo autentico e gentile.

Ma Pasquale era anche un grande appassionato di sport, in particolare dell’Ischia Calcio. Non mancava mai sugli spalti dello stadio Mazzella, spesso in compagnia del figlio Flavio, condividendo con lui quella passione che rappresentava non solo un momento di svago, ma anche un modo per ribadire il suo legame profondo con la comunità isolana. Quella presenza costante, fatta di tifo genuino e di entusiasmo, lo aveva reso parte integrante di un’altra grande famiglia, quella gialloblù.

Chi lo ha conosciuto conserva di lui l’immagine di un uomo dai valori solidi, che amava trasmettere ai figli e ai nipoti, dei quali parlava sempre con orgoglio e tenerezza. La sua eredità morale resterà impressa non solo nella memoria della sua famiglia, ma anche nel cuore di chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

Pasquale Trani non sarà dimenticato: il suo esempio continuerà ad accompagnare l'isola che tanto ha amato, nei palazzi della politica come tra i colori e i cori di uno stadio.