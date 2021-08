Ischia piange nonna Caterina 106 anni e la passione per le elezioni

L’isola piange “Nonna“ Caterina Massaro. 106 anni di vita vissuta appieno, senza mai tirarsi indietro, senza mai perdere il vizio per la vita, nè lasciarsi abbattere. Specie nelle avversità.

Caterina,per tutti Nerina, è assurta agli onori della cronaca nazionale per il suo incontestabile presenzialismo e la costante partecipazione alla vita elettorale del paese. Caterina nel corso della sua lunga ed intensa esistenza non ha mai mancato una elezione. L’ultima a 104 anni , quando ha voluto esercitare il suo diritto voto per le europee e per il rinnovo del Consiglio comunale, nel seggio numero 16. Caterina Massaro, classe 1914 lascia un enorme vuoto e la testimonianza di una donna partecipe del suo mondo, impegnata e, nonostante l’avanzare dei decenni, al passo con i tempi. Lascia una traccia indelebile.

Un abbraccio alla famiglia di zia Nerina, da Amedeo fino a Katia. Vi vogliamo bene!