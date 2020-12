Ischia. Permessi per le ZTL, proroga e rinnovi solo via mail

In tempi di nuove restrizioni da Covid, il Comune d’Ischia ha deciso di snellire l’iter per il rinnovo delle autorizzazioni per l’accesso alle ZTL, stabilendo anche la proroga automatica dei permessi (ad esclusione di alcune categorie) fino al 31 dicembre.

Nel dettaglio, il comandante della Polizia Locale informa l’utenza «che i permessi ZTL, con esclusione di quelli a carattere temporaneo PT o rilasciati per esigenze lavorative a carattere stagionale o comunque temporaneo, sono automaticamente prorogati fino al 31/12/2021. Allo stato attuale, pertanto, non è necessario recarsi presso gli uffici per formalizzare il rinnovo.

Sono esclusi dal rinnovo automatico le autorizzazioni ML (moto e ciclomotori lavoratori di aziende ubicate in ZTL). I possessori di tali tipologie di permessi, al fine di non incorrere in sanzioni, hanno l’onere di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ZTL per l’anno 2021, corredata dalla relativa documentazione.

I permessi nuovi e le sanatorie potranno essere richiesti all’indirizzo email: ztl@comuneischia.it».

Il tutto senza recarsi negli uffici, come è ormai divenuta prassi con la pandemia. L’avviso infatti prosegue: «Qualsiasi istanza dovrà pervenire esclusivamente a mezzo email, nella quale dovrà essere indicato un recapito telefonico e un recapito email. Attraverso tali canali lo scrivente Comando fornirà le informazioni circa le modalità di ritiro dei permessi.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Comando di Polizia Municipale ai seguenti recapiti: Tel. 081981070, PEC: poliziamunicipale@pec.comuneischia.it Email:poliziamunicipale@comuneischia.it».

Sempre sul sito del Comune è disponibile anche la modulistica per la presentazione delle istanze.