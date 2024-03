Ischia, perfezionato l’iter per le concessioni nel porto

La gestione dell’area portuale di Ischia nelle aree riservate ai natanti da diporto impone al Comune una serie di adempimenti. L’Amministrazione comunale è intervenuta con ben due delibere del Consiglio comunale, approvate a dicembre 2023 e a gennaio 2024 (la seconda a modifica e integrazione della precedente).

Stabilendo di trasferire all’Ente le concessioni demaniali marittime intestate a “Ischia Risorsa Mare” e approvando in toto il rinnovo fino al 31 dicembre 2029 di tutte le concessioni ora in capo al Comune. Superando, come già fatto da altre Amministrazioni, quanto previsto dalla “famosa” Direttiva Bolkestein essendo gli approdi turistici servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Dopo le decisioni dell’Amministrazione è compito della responsabile del Servizio 10 competente al Demanio dott.ssa Paola Mazzella perfezionare gli adempimenti previsti in questi casi dal Regolamento del Codice della Navigazione. Già si è provveduto alla pubblicazione dei relativi avvisi all’Albo pretorio del Comune e sul Bollettino Unico della Regione Campania. Dando atto che «non sono pervenute memorie, osservazioni e/o note in merito».

Ora la dott.ssa Mazzella, sempre in ossequio al Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, ha proceduto ad impegnare la somma necessaria al versamento del previsto deposito cauzionale, per complessivi 41.597,77 euro. Una “piccola” spesa necessaria per perfezionare “grandi” decisioni.