Ischia, per i responsabili dei Servizi conferme con modifiche

Per i responsabili degli uffici del Comune d’Ischia arriva la conferma fino a fine anno, sia pure con altre modifiche nella struttura dei servizi. Con proprio decreto Enzo Ferrandino ha inteso appunto confermare gli incarichi di responsabili di Servizio ai dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Il precedente decreto sindacale di conferma risaliva al 19 maggio ed era valido fino al 30 giugno.

Il provvedimento richiama anche la delibera di Giunta di aprile che ha approvato la Programmazione del fabbisogno del personale 2025/2027 e dotazione organica, parte integrante del PIAO.

Il primo cittadini ha deciso, «al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa, di dover procedere a confermare, prorogandone gli effetti senza soluzione di continuità, le previsioni del citato decreto sindacale e contestualmente, modificare la struttura dei servizi». Modifiche che riguardano ancora una volta l’area tecnica.

LE COMPETENZE DI BALDINO, DE ANGELIS E IACONO

Gli incarichi confermati senza soluzione di continuità e fino al 31 dicembre 2025 sono: «Al dott. Raffaele Montuori di Responsabile del Servizio 1 Affari Generali – Staff – Contenzioso – Contratti – attività di Vice Segretario Generale; alla dott.ssa Maria Rosaria De Vanna di responsabile del Servizio 3 Servizi Demografici – Elettorale –Turismo – Cultura – eventi politiche per i giovani – Scuola – Responsabile della Conservazione ed archiviazione del Flusso documentale; alla dott.ssa Irene Orsino di responsabile del Servizio 4 sociale associati, Coordinatore dell’Ambito N13), con adozione e sottoscrizione dei pertinenti atti e determinazione secondo gli indirizzi approvati dal coordinamento istituzionale dell’Ambito N13; all’arch. Consiglia Baldino di Responsabile del Servizio 6 così modificato: Lavori Pubblici –Servizi Informatici – Responsabile della Gestione Documentale – Sviluppo del Territorio e Progetti Strategici, Anagrafe Unica Stazione Appaltante (RASA); all’Ing. Luigi De Angelis di Responsabile del Servizio 7, così modificato: Ciclo Integrato dei Rifiuti – Patrimonio – Impianti Sportivi – Protezione Civile – all’Ing. Francesco Iacono di Responsabile del Servizio 9, così modificato: Manutenzione Patrimonio Comunale, Ambiente, Manutenzione e Cura del Verde Pubblico, Servizi a Rete, Interventi Gestione Commissariale; alla dott.ssa Paola Mazzella di Responsabile del Servizio 10 Sportello Unico per le attività produttive – Canone Patrimoniale – Demanio; al dott. Antonio Bernasconi di Responsabile del Servizio 11 Ragioneria – Programmazione – Transizione Digitale – Bilancio – Equilibrio di Bilancio – PEG/PIAO – Società Partecipate e Bilancio Consolidato – verifica controllo di qualità; alla dott.ssa Tiziana Iacono di Responsabile del Servizio 12 Entrate – Tributi; alla dott.ssa Angela Marino di Responsabile del Servizio 18 Progetto Europa – Controllo di gestione (verifica e controllo attuazione programma; verifica e controllo stato avanzamento implementazione PNRR) – Progetti di condivisione risorse – Risorse Umane –– Responsabile del Portale Lavoro Pubblico e, ad interim, alla stessa dott.ssa Angela Marino l’incarico di responsabile del Servizio 13 Entrate – Uscite – Personale – Controllo di Gestione – Economato – invio SIRECO; alla dott.ssa Chiara Romano, di Responsabile del servizio 14 Comando di Polizia Locale – operativo territoriale e speciale Polizia Locale – Vigilanza edilizia – notifiche e protocollo».

Le modifiche stabilite nel decreto «sono suscettibili di re inquadramento definitivo e finanziario mediante atto successivo».

Si dà atto «che gli incarichi dopo la scadenza si intendono prorogati di diritto sino a nuova disposizione al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e salvo ed impregiudicato il potere sindacale di disporre confermare o revocare in ogni momento gli incarichi suddetti».

Viene confermata anche, «al fine di assicurare l’ottimale continuità delle attività amministrative anche nel nuovo modello organizzativo sviluppato in senso orizzontale, l’introduzione del sistema predeterminato di sostituzione degli apicali in caso di assenza, impedimento o di obbligo di astensione per incompatibilità e per conflitto di interessi anche potenziale».

Sarà poi la Giunta con propria delibera a modificare l’assetto organizzativo e le specifiche competenze dei Servizi.