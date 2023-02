Ischia, partono gli “stalli rosa” per la sosta gratuita

E’ partita l’iniziativa varata dal Comune d’Ischia di istituire gli “stalli rosa”, riservati alla sosta gratuita per le donne in stato di gravidanza e le famiglie con bambini di età non superiore ai 2 anni. Una possibilità legata alle modifiche apportate al Codice della Strada e che l’Amministrazione comunale ha recepito prima con una delibera di Giunta e poi con una ordinanza del comandante della Polizia Locale Chiara Romano.

Con la istituzione del cosiddetto “permesso rosa”, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha stabilito le modalità per la concessione di contributi ai Comuni che avranno istituito questi appositi stalli.

Gli “stalli rosa” sul territorio comunale di Ischia saranno 12, disseminati nelle zone individuate dalla Giunta, ovviamente quelle più centrali e trafficate: 2 stalli nel parcheggio ex Jolly di via Alfredo De Luca; 2 stalli nel parcheggio di via Mirabella; 2 stalli nel parcheggio di via Michele Mazzella; 2 stalli in via Alfredo De Luca; 2 stalli in via Iasolino e 2 stalli in via Leonardo Mazzella.

Dopo l’approvazione degli atti necessari, ora il Servizio manutenzione del Comune ha iniziato a tratteggiare le linee rosa dei primi stalli riservati alle donne in dolce attesa e ai genitori di bimbi in tenera età dando attuazione a quanto deciso dall’Amministrazione.