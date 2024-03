Ischia, parte l’iter per affidare i lavori al costone di Sant’Anna

Il Comune d’Ischia ha avviato l’iter per affidare i lavori relativi agli “Interventi di messa in sicurezza del costone a rischio idrogeologico sottostante la chiesa di Sant’Anna e ripristino della stradina di collegamento con la Torre di Michelangelo”. Un progetto che rientra nel Piano degli interventi di protezione civile all’epoca approvato dalla Regione Campania in conseguenza degli eventi meteorologici eccezionali dei mesi di ottobre e novembre 2019 e i cui finanziamenti andranno a valere sui fondi del Pnrr. Al Comune di Ischia, individuato quale soggetto attuatore, sono stati assegnati 969.833,96 euro.

Per la progettazione esecutiva è stato incaricato l’arch. il Massimiliano Mattera, che il 12 marzo ha trasmesso il progetto denominato “Mitigazione del rischio idrogeologico messa in sicurezza e consolidamento del costone sottostante la Torre di Michelangelo e il ripristino della stradina di collegamento dalla torre alla chiesetta di A. Anna”. Sta di fatto che il 7 marzo è stato richiesto, «nelle more della conclusione della conferenza dei servizi indetta per il progetto in oggetto, prevista per il giorno 08/03/2024, si chiede, nell’ambito delle attività affidate, di predisporre uno stralcio del progetto esecutivo in oggetto da intitolare “Interventi di messa in sicurezza del costone a rischio idrogeologico sottostante la chiesa di Sant’Anna e ripristino della stradina di collegamento con la Torre di Michelangelo». La conferenza di servizi intanto si è chiusa con esito positivo.

Il 12 marzo il progettista ha trasmesso gli elaborati del progetto, che prevede un costo dei lavori di 613.370,54 euro, di cui 492.003,82 soggetto a ribasso, e nella stessa data la Giunta ha approvato la progettazione esecutiva.

Dichiarando al contempo «la pubblica utilità, necessità e urgenza dei lavori e delle opere utili per il ripristino della funzionalità della stradina di collegamento della chiesina di Sant’Anna con la Torre di Michelangelo, mediante l’occupazione temporanea delle aree interessate dal cantiere e dalle opere meglio descritte e identificate nel progetto e tutte comprese in: – Zona A “Di rilevante interesse storico-ambientale” nel vigente PRG del Comune di Ischia; – Zona P.I. “Protezione Integrale” nel vigente Piano Territoriale Paesistico dell’Isola d’Ischia». Dando atto che «i lavori in questione sono necessari e urgenti per il ripristino della funzionalità della stradina di collegamento della chiesina di sant’Anna con la Torre di Michelangelo».

La delibera aggiunge anche che «è interesse dell’Amministrazione reperire ulteriori risorse al fine di completare l’intero percorso preesistente della stradina di collegamento della Torre di Michelangelo con la chiesina di sant’Anna anche ricorrendo a risorse di bilancio comunale».

L’intervento è già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024/26- anno 2024. Per dare seguito alle ulteriori attività il rup ing. Francesco Iacono ha proposto alla responsabile dei Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino i successivi adempimenti poi ratificati dalla dirigente. Si è quindi proceduto «all’approvazione dell’elaborato integrativo trasmesso dall’arch. Massimiliano Mattera con nota prot. n. 12907 del 12.03.2024, in sostituzione del medesimo elaborato approvato con delibera di G.M. n. 21 del 12.03.2024».

Nonché di indire la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori per l’importo complessivo di 641.325,27 euro. La scelta del contraente «avverrà con procedura negoziata senza bando da condursi mediante strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno 5 operatori, ove esistenti, individuati tramite manifestazione di interesse». La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica del Comune “TuttoGare”. Un iter come sempre lungo, ma ora si avvicina la realizzazione anche di questi importanti lavori per la messa in sicurezza della zona di Cartaromana.