Ischia, parte la gara per i 156 nuovi loculi al cimitero

Nel 2021 il Comune d’Ischia aveva avviato il progetto per la realizzazione di 156 nuovi loculi nel cimitero, la manutenzione straordinaria delle coperture delle edicole cimiteriali e l’adeguamento dell’impianto elettrico. Stimando il costo totale in circa 675mila euro, da finanziare con i proventi dei loculi da assegnare in concessione alla tariffa di 4.400 euro ciascuno.

Avviato l’iter con avviso pubblico, l’assegnazione dei nuovi loculi era stata completata a maggio 2024. Tempi lunghi. E ora, dopo oltre un anno ancora dall’assegnazione, parte l’iter per la gara di affidamento dei lavori.

Dopo la determina a contrarre approvata a luglio scorso, il rup ing. Francesco Iacono, responsabile del Servizio 9, ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse preliminare alla procedura negoziata senza bando relativa appunto al “Progetto per la realizzazione di 156 loculi nel cimitero del Comune di Ischia, manutenzione straordinaria delle coperture delle edicole cimiteriali e adeguamento impianto elettrico”. Questa è infatti la procedura scelta.

L’avviso rende dunque noto che il Comune intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo al fine di individuare almeno cinque operatori ai fini del successivo avvio della procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’importo complessivo dell’appalto, Iva esclusa, ammonta a 459.654,44 euro, di cui 435.676,20 euro a base di gara, come si evince dal quadro economico, che riporta un importo totale del progetto pari a 675.104,82 euro.

Viene anche descritta la natura dei lavori: «L’opera è caratterizzata da due blocchi a pianta rettangolare collegati da un passaggio ad arco. I due blocchi sono formati da 26 loculi per pianta tipo, disposti su doppia facciata». I loculi saranno sovrapposti su sei livelli.

L’appalto, oltre alla realizzazione dei nuovi loculi, prevede: «La manutenzione straordinaria delle coperture di alcune edicole cimiteriali della “Zona Nuovo Cimitero” che presentano infiltrazioni dovute alla non perfetta tenuta della guaina impermeabilizzante, che sarà rifatta completamente. La manutenzione dei cornicioni e degli aggetti delle edicole cimiteriali che presentano problemi di corrosione delle armature con distacchi del copriferro ed alcuni tratti demoliti. Saranno rimosse le parti di calcestruzzo ammalorate per il trattamento dei ferri, il ripristino del copriferro e il rifacimento dell’intonaco».

Inoltre «Sarà realizzato l’impianto elettrico nella zona “Nuovo Cimitero” per l’illuminazione delle luci votive dei loculi e l’installazione di due fari sulla copertura dei nuovi loculi per la illuminazione dell’intera area e adeguamento dell’impianto elettrico zona “Vecchio Cimitero” che consiste nel passaggio delle montanti principali da interrare lungo il viale principale e le diramazioni, previa rimozione, nella parte centrale, della pavimentazione in cubetti di porfido e la risistemazione della stessa».

Il termine di esecuzione è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10.00 di venerdì 12 dicembre. Lo stesso giorno, alle ore 11.00, si procederà, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione regolarmente pervenuta e al successivo invito delle imprese in possesso dei requisiti di partecipazione.