Ischia, pari amaro al Mazzella. A +1 fa freddo

Francesco Fiorillo | Un vero e proprio incubo stagionale, il Massa Lubrense rallenta ancora la corsa dell’Ischia. Dopo le vittorie di Casoria e Pompei negli anticipi, la squadra di Enrico Buonocore è chiamata a dare un netto segnale alle inseguitrici. Allo Stadio Mazzella arriva la truppa di Pasquale Aiello, protagonista all’andata con un successo all’inglese. Un girone fa, i costieri determinarono il primo ko in campionato per gli isolani. Nel fortino gialloblù, però, arriva un altro risultato sorprendere: Trofa e compagni non riescono a scardinare il bunker nerazzurro e al termine della partita si concretizza soltanto un pareggio.

L’allenatore si affida a Mazzella tra i pali, con Mattera sulla sinistra e il solito Florio sulla destra. Confermato il pacchetto dei centrali così come il centrocampo nei piedi del capitano, di Matute e di Matteo Arcamone. In avanti c’è il tridente composto da Pesce e Simonetti ai lati, Longo è la prima punta scelta dall’inizio. Lo spartito della gara è chiaro, la squadra di casa imposta la manovra e tiene il ritmo della partita, gli ospiti aspettano il momento giusto per ripartire. Circolazione orizzontale dalle retrovie per la formazione isolana e già al 5’ si sviluppa una potenziale occasione.

Pesce scappa sulla corsia destra e pennella in mezzo, Simonetti gira verso lo specchio: Borrelli, preso sul tempo, compie un vero e proprio miracolo nell’intervento. Si resta proiettati in zona offensiva, nella metà campo dei costieri. Al 7’ Matteo Arcamone aggancia, si sposta la sfera sul destro e calcia dalla distanza: la traiettoria è alta e si perde sul fondo. Dopo una fase in cui il pallone staziona in mediana, Simonetti si mette in moto sulla corsia mancina e pennella col destro: Pesce sale in cielo e impatta, non c’è forza nel colpo di testa e Borrelli blocca senza troppi problemi. Al 24’ altro traversone, questa volta dalla destra: Simonetti stacca, ma non indirizza. Non la specialità della casa per il numero 7 che non riesce ad impensierire la retroguardia avversaria. Qualche secondo più tardi, iniziativa di Pesce e il pallone attraversa tutta l’area. Poi Matteo Arcamone cerca di ritagliarsi uno spazio, ma la cintura costiera si stringe e non lascia varchi.

Al 31’ nuova occasione per l’Ischia: sugli sviluppi di una battuta dalla bandierina, col solito destro pregiato di Simonetti, Matute anticipa Borrelli e svetta, ma spara alto. Un minuto più tardi, altro colpo di testa, di Florio nella circostanza. Proteste del terzino che chiede un calcio di rigore per tocco di braccio, l’arbitro non è dello stesso avviso e lascia proseguire.

Al 33’ tiro-cross di Simonetti, Borrelli controlla la sfera terminare fuori. Al 37’ doppia opportunità per i gialloblù, per la seconda volta da angolo. Longo stacca sugli sviluppi del corner, Borrelli salva la porta. Sul prosieguo, Chiariello calcia ma non è posizionato bene col corpo: parabola imprecisa. Anche al 40’ proteste su una botta di Trofa, nessun provvedimento da parte del signor Verde di Frattamaggiore.

Primo tempo senza ulteriori emozioni, si rientra negli spogliatoi sul risultato di parità. Al rientro dopo l’intervallo, Aiello decide di confermare lo stesso undici della frazione iniziale mentre Buonocore inserisce Ballirano al posto di Pesce: Mattera avanza nel tridente, col subentrato nel ruolo di terzino sulla catena mancina. La chiave tattica della gara non cambia, assedio degli isolani con una traversa colpita da Florio: il laterale fa partire una missile che si stampa sul legno. L’azione continua, Ballirano pennella e Longo spizza: sul secondo palo, tocco di Trofa che manda sulla parte alta dello specchio, ma il direttore di gara interviene e fischia fuorigioco.

Qualche secondo più tardi, Simonetti aggancia in area e scarica il destro verso l’angolino, la palla lambisce il palo a Borrelli ormai superato. Al 55’ Matute devia di testa su corner di Simonetti, il centrocampista non colpisce con potenza a causa della marcatura stretta: il portiere disinnesca. Al 57’ altro legno dell’Ischia, suggerimento di Florio dalla destra: Longo ci prova, ma trova l’opposizione della traversa. Tripla sostituzione di Buonocore al 66’: Gemito, Kikko Arcamone e Padin per Mazzella, Trofa e Matteo Arcamone.

Trazione anteriore per la squadra locale che sviluppa un’altra circostanza favorevole al 72’. Il 4 gialloblù si avventa su un pallone in area, controlla col sinistro e rientra sul destro: la botta ravvicinata è sporcata dalla retroguardia nerazzurra. Buonocore si gioca anche la carta Cibelli, ma all’80’ è Kikko Arcamone a chiamare in causa Borrelli con un colpo di testa: il guardiano di Aiello respinge in tuffo.

La compagine locale cerca di vincere la partita, gli ospiti si difendono con ordine e non concedono spazi. Nel recupero, Longo serve in area Kikko Arcamone che, libero, spedisce alto. Al triplice fischio è game over: 0-0 allo Stadio Mazzella. L’Ischia stacca il Casoria, ma perde terreno: il vantaggio passa da +3 a +1. E il prossimo appuntamento riserverà una sfida tutt’altro che semplice: ci sarà la trasferta sul campo del Villa Literno da affrontare. I biancorossi sono in piena zona playout e agganciati dal Real Forio, servirà una prova più convincente in zona d’attacco per la capolista.

Il tabellino

Ischia: Mazzella (66′ Gemito), Florio, Mattera (76′ Cibelli), Matute, Chiariello, Pastore, Pesce (46′ Ballirano), Trofa (66′ Arcamone K.), Longo, Arcamone M. (66′ Padin), Simonetti. A disposizione: Di Costanzo, Buono L., Patalano, De Luise. Allenatore: Buonocore

Massa Lubrense: Borrelli, D’Esposito, Acampora (82′ Gargiulo), Alfano (60′ Vaniero), Cernaz (90′ Fiorentino), Vitiello, D’Alesio, Terminiello, Dari (68′ Cassitto), Attardi, Cacace. A disposizione: Russo, D’Aniello, Boiano, Amuro, Morvillo. Allenatore: Aiello

Arbitro: Verde di Frattamaggiore

Assistenti: Adinolfi e Di Domenico di Salerno

Ammoniti: Cernaz (M), Cibelli (I); De Luise dalla panchina

Recupero: 0’-5’

Spettatori 600 circa