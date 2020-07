Da venerdì 3 luglio il parcheggio ex Jolly di Via Alfredo de Luca sarà riattivato con sosta a pagamento e disciplinato in ingresso e in uscita con sistema di automazione a barriere.

La sosta per i primi 20 minuti sarà gratuita e con successivo pagamento mediante cassa automatica.

Le aree riservate ai veicoli al servizio di persone diversamente abili sono traslate in via Alfredo De Luca altezza Hotel Flora