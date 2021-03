Ischia, pagati gli acconti per la redazione del Puc

Come è noto, nel 2019 il Comune d’Ischia si era attivato per dotarsi del Piano Urbanistico Comunale (Puc), come imposto dalla normativa vigente. E per la redazione di questo importante strumento di pianificazione territoriale, aveva conferito incarico esterno ad uno studio di architettura con procedura curata dal rup ing. Francesco Fermo.

Salvo poi ricordarsi, l’Amministrazione comunale, di dover procedere ad approvare la necessaria delibera propedeutica contenente gli obiettivi programmatici per il territorio. Adempimento a cui la Giunta aveva provveduto a novembre dello scorso anno.

Intanto, come detto, a luglio 2019 era stato affidato il servizio di redazione del Puc all’arch. Guido Ferrara dello Studio Ferrara Associati di Firenze. Per un compenso di 39.700 euro oltre Iva al 22% e cassa in base all’offerta presentata dallo studio fiorentino.

A novembre dello stesso anno era stata stipulata la convenzione tra il Comune e l’arch. Ferrara.

Ebbene, lo studio ha proceduto al lavoro di redazione, a quanto pare quasi completato, e dunque ha trasmesso tre fatture relative agli acconti nel periodo da gennaio a settembre 2020. Per una somma complessiva di 37.778,52 euro. E il rup Fermo ha provveduto alla liquidazione. A quanto pare manca ancora poco da corrispondere e la maggior parte del lavoro è stato fatto. Sarà poi da verificare il risultato e l’iter successivo del Puc.