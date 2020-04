Mentre Ischia paga gli amici ultraventennali del sindaco, a Lacco Ameno i dipendenti, invece, donano i bonus per le famiglie in difficoltà

Mentre il comune Ischia si preoccupa di saldare le fatture degli amici ultraventennali del sindaco, magari in difficoltà, da Lacco Ameno arriva un bel gesto di solidarietà. La quasi totalità dei dipendenti del Comune, infatti, amministrativi, tecnici e vigili, ivi compresi i Responsabili dei Settori, hanno deciso di donare sul conto corrente comunale dedicato all’emergenza Covid-19 n. IBAN IT75 K030 6939 9421 0000 0300 012 (quello che il Comune di Ischia, ad esempio, non ha attivato, ndr) il bonus ad essi spettante ai sensi dell’art. 63 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “cura Italia”) in proporzione ai giorni lavorati a marzo durante il picco dei contagi, per un importo complessivo di € 1.512,58.

Le somme donate andranno ad incrementare il Fondo già istituito dall’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 in favore dei cittadini di Lacco Ameno, in modo da assicurare ad altri nuclei familiari in difficoltà il sostegno necessario a superare il periodo di crisi, mediante la consegna di buoni spesa oppure di generi alimentari e di prima necessità. (Nel Comune di Ischia, lo ricordiamo, per motivazioni politico elettorali, l’elenco dei beneficiari non è stato reso noto, così come non stati esclusi quanti non in regola con i criteri di accesso al beneficio. A Lacco Ameno, oltre 110 sono stati esclusi, ndr)

Come é noto, molte famiglie sono venute improvvisamente a trovarsi in affanno economico a causa delle restrizioni sul lavoro imposte dall’emergenza sanitaria in corso. I dipendenti del Comune di Lacco Ameno, che hanno continuato a garantire l’erogazione dei servizi essenziali anche durante il mese di marzo 2020, in pieno rischio di contagio da Covid-19, con questo piccolo gesto di solidarietà hanno desiderato fornire un aiuto concreto ai propri concittadini in difficoltà.