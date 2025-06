Ischia, otto nuovi ausiliari del traffico per le “strisce blu”

Da aprile la gestione delle “strisce blu” a Ischia è stata affidata per sei mesi alla “T.M.P.” di Portici e come è “consuetudine” il sindaco Enzo Ferrandino ha dovuto nominare i nuovi ausiliari del traffico.

A fine dello scorso anno con delibera di Consiglio comunale (per non incorrere nei precedenti errori all’atto dell’avvicendamento tra Publiparking e SIS) era stato deciso l’affidamento dei «servizi di supporto tecnico e manutentivo e di informazione turistica almeno in una lingua straniera necessari alla gestione della sosta a pagamento senza custodia».

La procedura è stata svolta dal comandante della Polizia Municipale e il 17 aprile è stata formalizzata l’aggiudicazione per sei mesi alla “T.M.P.” (che attualmente gestisce le strisce blu anche a Casamicciola) «del servizio di gestione delle aree di sosta e mobilità del territorio comunale a pagamento senza custodia ed, in particolare, dei servizi di supporto essenziali e necessari al funzionamento della sosta a pagamento (centralizzazione e manutenzione), nonché del servizio di controllo mediante personale della ditta affidataria (ausiliari del traffico) e di ogni altra attività strumentale alla efficiente gestione del servizio, incluse le funzioni di informazione turistica almeno in una lingua straniera circa il funzionamento del servizio e i luoghi di particolare interesse turistico del territorio comunale». Un miglioramento dei servizi offerti indispensabile in una località turistica.

Il primo cittadino ha dunque ottemperato alle disposizioni del Codice della Strada, conferendo con proprio decreto «le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di fermata e nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi». Compreso il “potere” di disporre la rimozione dei veicoli.

La “TM.P.” ha comunicato l’elenco dei dipendenti idonei a seguito di corso di formazione e ne ha richiesto la nomina ad ausiliari del traffico.

Il decreto sindacale adottato ha conferito la qualifica e le funzioni previste agli otto dipendenti indicati: Ambrosino Patrizia, Boccanfuso Vincenzo, Caianello Manuel, Cassano Rita, Di Spigna Stefano, Longobardi Vincenzo, Scotti Lucia, Sessa Natale.

Una nomina che, come è ben noto, è subordinata al mantenimento della condizione di dipendente della società concessionaria e alla prosecuzione del rapporto di appalto fra il Comune e la “T.M.P.”.