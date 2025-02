Ischia ospita un evento su Daniel Kahneman e l’impatto dei social media

La libreria IMAGAENARIA si prepara ad accogliere un evento culturale di grande rilievo, dedicato all’opera di Daniel Kahneman, premio Nobel per l’economia e autore di “Pensieri lenti e veloci”. L’appuntamento, fissato per venerdì 28 febbraio alle ore 18.30 presso il Palazzo dell’Orologio, promette di essere un’occasione unica per approfondire le dinamiche cognitive e sociali che influenzano il nostro pensiero quotidiano.

Il focus dell’incontro non si limiterà all’analisi dell’opera di Kahneman, ma si allargherà a tematiche di stringente attualità. Il titolo dell’evento, “Algoritmi del consenso: come i social media modellano la nostra realtà”, suggerisce una riflessione su come le piattaforme digitali influenzino la percezione e la formazione delle opinioni. A guidare la discussione sarà Andrea De Siano, digital strategist, che offrirà una chiave di lettura esperta sui meccanismi con cui gli algoritmi condizionano le scelte degli utenti.

La libreria IMAGAENARIA, da sempre attenta a promuovere eventi di alta caratura intellettuale, conferma il suo ruolo di punto di riferimento per la comunità culturale dell’isola. L’evento si inserisce in un ciclo di incontri volti a esplorare le intersezioni tra psicologia, economia e tecnologia, con l’obiettivo di fornire al pubblico strumenti critici per comprendere il mondo digitale in cui siamo immersi.

L’incontro di venerdì rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano approfondire le dinamiche cognitive che regolano il nostro modo di pensare e di interagire con la realtà circostante. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la libreria IMAGAENARIA al numero di telefono o all’indirizzo email disponibili sul loro sito ufficiale.